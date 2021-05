Brand verursacht 40.000 Euro Schaden an einem Gebäude

Die Feuerwehr konnte den Brand in der Pilgerhausstraße löschen. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Freitag gegen 6.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand in die Pilgerhausstraße gerufen. Aus einem Gebäude stieg schwarzer Rauch auf. Die Berufsfeuerwehr Augsburg konnte in das Gebäude eindringen und den Brand löschen. Die Kripo Augsburg hat – wie in solchen Fällen üblich – die Ermittlungen vor Ort übernommen. Nach aktuellem Stand könnten sich leinölhaltige Tücher selbstentzündet und das Feuer verursacht haben. Verletzte Personen oder Einsatzkräfte sind bislang nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. (bau)