vor 7 Min.

Brandgeruch im Uniklinikum löst Großeinsatz aus

Ein Großeinsatz der Feuerwehr am Uniklinikum Augsburg ist gerade zu Ende gegangen. Mitarbeiter hatten einen Brandgeruch gemeldet.

Mitarbeiter schlagen Alarm. Feuerwehr rückt mit einem großen Aufgebot an. Einsatzkräfte suchen nach der Ursache des beißenden Geruchs – vorerst ohne Ergebnis.

Von Eva Maria Knab

Am Uniklinikum Augsburg lief am Nachmittag ein Großeinsatz der Feuerwehr. Mitarbeiter des Klinikums hatten wegen Brandgeruchs im Gebäude gegen 14.20 Uhr einen Notruf abgesetzt, so ein Sprecher der Berufsfeuerwehr. Die Sicherheitskräfte suchten mit großem Aufwand nach der Ursache des Brandgeruchs – vorerst ohne Ergebnis.

Nach Angaben der Polizei meldeten Klinikumsmitarbeiter zunächst einen stechenden Geruch in einer Umkleidekabine fürs Personal im achten Stock des Gebäudes. Kurze Zeit später wurde nach Angaben der Berufsfeuerwehr eine leichte Rauchentwicklung im Intensivbereich festgestellt. Einige Mitarbeiter hätten von dem Geruch Atemprobleme bekommen, hießt es. Fünf Beschäftigte seien betroffen gewesen.

Aus Sicherheitsgründen rückte die Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot im Großkrankenhaus an. Vor Ort sei das Gebäude gründlich durchsucht worden, auch mit Wärmebildkameras, so die Feuerwehr. Eine konkrete Ursache des stechenden Geruchs konnte jedoch nicht gefunden werden. „Es gab keinen Brand und keine Gefahr für Patienten und Mitarbeiter“, sagte ein Feuerwehrsprecher gegenüber unserer Redaktion. Auch der Geruch sei bei der Durchsuchung der Räume nicht mehr wahrnehmbar gewesen. Deshalb wurde der Großeinsatz kurz nach 16 Uhr beendet.

Themen folgen