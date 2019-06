11:06 Uhr

Brandstiftung? Auto geht in Flammen auf

Der Kleinwagen brannte komplett, als Polizei und Feuerwehr eintrafen. Die Polizei geht von Absicht aus.

Auf dem Parkplatz vor dem ehemaligen Tanzklub Kantine ist am Mittwochabend ein Auto in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei meldet, brannte der Kleinwagen komplett, als Polizei und Feuerwehr eintrafen. Anhand von Spuren geht die Polizei davon aus, dass das Auto absichtlich angezündet worden ist. Die Feuerwehr Kriegshaber löschte den Punto schnell. Die Brandstiftung hat sich gegen 20.30 Uhr abgespielt. Hinweise an die Polizei unter 0821/323-2610. (jöh)