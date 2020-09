14.09.2020

Brandstiftung? Brennender Sperrmüll drohte auf Dach überzugreifen

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung: Brennender Sperrmüll wäre am Samstag beinahe auf ein Gebäude übergegriffen. Nun suchen die Ermittler Zeugen.

Ein Zeuge meldete der Polizei am Samstag gegen 23.30 Uhr in der Unteren Jakobermauer einen brennenden Sperrmüllhaufen. Zu entsorgende Möbel waren an die gemauerte Fassade der dortigen Hofeinfahrt gelehnt und waren in Brand geraten, berichtet die Polizei. Die Flammen griffen zum Teil schon auf die hölzernen Sparren des Satteldachs der Einfahrt über. Die Feuerwehr konnte ein weiteres Übergreifen des Feuers auf die Bebauung verhindern und den Brand löschen. Es wird von einem Sachschaden von etwa 10.000 Euro ausgegangen.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandlegung und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden. (jaka)

Themen folgen