Bratwurst statt Rente: 71-Jähriger übernimmt Kiosk in Göggingen

Plus Wilhelm Würmseer hat als Hobbykoch schon mit Fernsehköchen gedreht. Jetzt hat der 71-Jährige den Kiosk vor dem Gasthaus zum Ochsen übernommen.

Zu Hause sitzen und nichts tun, kann sich Wilhelm Würmseer, den alle nur „Willi“ nennen, gar nicht vorstellen. Und weil Kochen seine große Leidenschaft ist, hat der 71-Jährige jetzt in Göggingen den Imbiss vor dem Gasthaus zum Ochsen übernommen. Dort verkauft er an sechs Tagen die Woche seine Bratwürste, Fleischpflanzl und selbst gemachte Salate – nach eigenem Rezept und mit dem gewissen Etwas, wie er betont.

Wenn man den Kiosk betritt, fallen sofort die vielen Fotografien an den Wänden ins Auge. Willi mit Kolja Kleeberg, Willi mit Johann Lafer, Willi mit Ralf Zacherl und Willi bei der Fernsehsendung „Küchenschlacht“. Da war er sogar zweimal mit seiner Kochkunst zu Gast, wie er berichtet. Und das, obwohl Wilhelm Würmseer „nur“ Hobbykoch ist. Offenbar ein ziemlich guter, immerhin machte der gelernte Einzelhandelskaufmann bei der Hobbykoch-Meisterschaft der Zeitschrift Feinschmecker vor vielen Jahren den dritten Platz. „Ich bin zu 100 Prozent Hobbykoch – und das seit 1967“, betont Würmseer, und man merkt ihm an, dass er darauf stolz ist. Seiner Leidenschaft ging er unter anderem beim Caterer Tischlein-Deck-Dich, im Reiterstüberl in Kissing und im Gasthof Krone in Königsbrunn nach.

Wilhelm Würmseer arbeitete zuletzt im Haunstetter Hof

Dass er jetzt den Kiosk betreibt, hat er Gastronom Ilir Seferi zu verdanken. Für den arbeitete Würmseer zuletzt im neuen Haunstetter Hof in der Küche. Seferi hatte schon länger darüber nachgedacht, wie er den Kiosk, der zum Gasthof zum Ochsen gehört, wieder mit Leben erfüllen könnte. „Mir ist wichtig, dass ich mich auf den Mitarbeiter verlassen kann, und möglichst wenig mit dem Kiosk zu tun habe“, so Seferi. Da habe sich Würmseer hervorragend angeboten. „Mir gefällt auch der Gedanke, verdienten Mitarbeitern eine Geschäftsmöglichkeit zu eröffnen – das ist doch eine tolle Motivation“, so der Gastronom.

Bei „Willi“ Würmseer muss sich immer etwas rühren. Im Winter gehts zum Skifahren und Snowboarden, im Sommer zum Surfen. Und gutes Essen und Trinken stehen bei ihm und seiner Frau ganz oben auf der Liste. Mit seinen Kochjobs finanziert sich der Rentner auch die extravaganten Hobbys. „So kann ich mir einfach etwas hochwertigere Dinge leisten“, sagt er.

Fränkische Bratwurst mit Kraut in der Semmel bei Kiosk in Göggingen

Bratwürste gibt es in der Stadt an mehreren Stellen, aber wohl nirgends Willis Fränkische mit Kraut in der Semmel. Den Kunden schmeckt es. „Eine richtige fränkische Bratwurst ist sonst kaum zu finden“, sagt Stammkundin Ilona Fischer. Sie muss es wissen, schließlich stammt sie aus Nürnberg. Die Currywurst wird mit selbst gemachter Currysoße serviert . Willi hat bei seinen Gästen nachgefragt und das Angebot an die Wünsche angepasst. Es gibt Bosna, Nackensteak in der Semmel, hausgemachten Wurstsalat sowie verschiedene Salate. Und noch etwas gibt es bei Willi: Menschlichkeit und ein offenes Ohr. „Es gibt hier viele ältere Menschen, die alleine sind und niemanden mehr haben. Die kommen, weil sie hier jemanden zum Reden finden“, weiß er. Und das sei oft mindestens so wichtig wie ein gut gefüllter Bauch.

Das „Gögginger Bratwursthäusl beim Willi“ an der Bgm.-Aurnhammer-Straße ist Montag bis Samstag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Man findet es an der Ecke zur Butzstraße, vor dem Gasthof zum Ochsen.

