12:45 Uhr

Brennende Fahrzeuge in Lechhausen - Anwohner sollen Fenster schließen

In Augsburg brennen nach eine Unfall zwei Fahrzeuge. Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Lechhausen

Nach einem Unfall an der Ecke Blücherstraße/Schleiermacherstraße in Augsburg standen ein Auto und ein Lastwagen in Flammen. Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten.

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagmittag an der Ecke Blücherstraße/Schleiermacherstraße ereignet. Nach Auskunft der Polizei standen dort zwei Fahrzeuge in Flammen - ein Auto und ein Lkw. Anwohner werden gebeten, Türen und Fenster zu schließen und geschlossen zu halten.

11 Bilder Fahrzeuge geraten bei einem Unfall in Lechhausen in Brand Bild: Silvio Wyszengrad

