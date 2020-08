18:13 Uhr

Brennender Schuppen löst einen großen Feuerwehreinsatz aus

In der Neuburger Straße in der Hammerschmiede hat ein Schuppen Feuer gefangen. Zahlreiche Einsatzkräfte eilten zum Ort des Geschehens.

In der Hammerschmiede hat am Donnerstagabend ein Gebäude Feuer gefangen. Kinder wurden in Sicherheit gebracht. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig.

Ein Feuer in einem Schuppen in der Hammerschmiede hat am Donnerstagabend einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen 18 Uhr wurde Alarm gegeben, weil das Gebäude in der Neuburger Straße in Brand geraten war, das im Bereich eines Spielplatzes als Lager und Schafstall diente. Offenbar hielten sich zu dem Zeitpunkt Kinder in der Nähe auf, die dort spielten. Wie ein Augenzeuge schilderte, wurden sie in eine nahe gelegene Turnhalle in Sicherheit gebracht. Zu Schaden kam niemand. In dem Schuppen waren Schafe untergebracht. Auch die Tiere konnten vor dem Flammen gerettet werden, heißt es.

Feuer in der Hammerschmiede: Schuppen bestand teilweise aus Blech

Weil der Schuppen teilweise aus Blech besteht, zogen sich die Löscharbeiten einige Zeit hin: „Es ist schwierig, das Wasser da hinzubekommen, wo es hin soll“, sagte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion. Um 19.15 Uhr war das Feuer zwar unter Kontrolle, aber noch nicht gelöscht. Immer wieder züngelten Flammen hoch und es flogen Funken umher, schildert der Augenzeuge weiter. Das Technische Hilfswerk riss den Schuppen mit einem Bagger ein.

Wie die Integrierte Leitstelle mitteilte, war ein Löschzug der Berufsfeuerwehr Augsburg vor Ort. Unterstützt wurden die Feuerwehrleute von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren Kriegshaber und Oberhausen, hieß es.

Schaden nach Brand in der Hammerschmiede wird auf 30.000 Euro geschätzt

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Schaden wird derzeit auf rund 30.000 Euro geschätzt. Vermutlich könnten Schweißarbeiten das Feuer ausgelöst haben, so die Polizei. Die Ermittlungen laufen noch. Wegen der Rauchentwicklung waren die Anwohner gebeten worden, ihre Fenster geschlossen zu halten. (caj)

