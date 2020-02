Briefwahl: Ab Mitte Februar können die Augsburger wählen

Plus Nachdem feststeht, dass 15 Listen bei der Kommunalwahl antreten, wird der Augsburger Stimmzettel gedruckt. Er hat Rekordgröße. Demnächst startet die Briefwahl.

Die ersten Kreuze auf dem Stimmzettel zur Kommunalwahl werden womöglich schon im Lauf der kommenden Woche gemacht: Nachdem seit Dienstag mit der Sitzung des Wahlausschusses im Bürgeramt offiziell feststeht, dass 15 Parteien und Gruppierungen mit insgesamt 13 Oberbürgermeister-Kandidaten antreten dürfen, läuft der Druck der Stimmzettel an. Die Freigabe sei noch am Dienstag erteilt worden, sagt Dieter Roßdeutscher, Chef des Bürgeramts und Wahlleiter. In absehbarer Zeit werden damit die Wahlbenachrichtigungen für die Wahl am 15. März in Briefkasten liegen. Voraussichtlich Mitte Februar werde man mit der Briefwahl starten, so der Wahlleiter.

Kommunalwahl: Augsburger erhalten 1,20 Meter breiten Stimmzettel

Wie berichtet treten dieses Mal fünf Parteien und Gruppierungen, die bisher noch nicht im Stadtrat vertreten sind, an. Die Vereinigung „Wir sind Augsburg“, V-Partei, Generation Aux, Augsburg in Bürgerhand und die Satirepartei Die Parteien bekamen allesamt die dafür nötigen 470 Unterschriften von Unterstützern. Mit 15 Listen wird in Augsburg bei dieser Kommunalwahl ein neuer Rekord aufgestellt. Dementsprechend groß wird der Stimmzettel. Wenn man ihn voll auffaltet, wird er 1,20 Meter breit sein. Eine Vergrößerung der 1400 Wahlkabinen mit Standardbreite von 60 Zentimetern ist allerdings dennoch nicht geplant.

Es wird vermutlich mehr Briefwähler geben

Beim Bürgeramt rechnet man damit, dass die Zahl der Briefwähler im Vergleich zur Wahl 2014 steigen wird. Damals nutzten bereits knapp 30 Prozent der Augsburger, die einen Stimmzettel abgaben, die Briefwahl. Die einstige Ausnahmeregelung ist inzwischen zu einem Regelweg bei der Stimmabgabe geworden. Der Trend bei den vergangenen Wahlen habe beim Anteil der Briefwähler nach oben gezeigt, so Roßdeutscher.

Was die Wahlhelfer und die Organisation der Auszählung betrifft, sei man darauf eingestellt. „Die Vielzahl an Parteien und Gruppierungen führt vielleicht auch dazu, dass sich mancher Wähler den Stimmzettel mal ganz in Ruhe anschauen will“, so Roßdeutscher. Dies passiere dann eher zu Hause als in der Wahlkabine. Auch die Möglichkeit, bei den Stadtratslisten Stimmen an einzelne Kandidaten gehäufelt und auf verschiedenen Listen zu vergeben, nutze mancher Wähler wohl auch eher zu Hause am Wohnzimmertisch.

Insgesamt treten 786 Stadtratskandidaten an

Bei der Kommunalwahl bekommen die Wähler zwei Stimmzettel, auf denen sie ihre Kreuze machen müssen. Einen mit den 13 OB-Kandidaten, da Polit-WG/DiB und Generation Aux auf einen OB-Kandidaten verzichten. Einen zweiten Zettel mit 15 Stadtratslisten und den insgesamt 786 Stadtratskandidaten. Nicht alle Listen haben die Maximalzahl von 60 Kandidaten – so viele Sitze sind im Stadtrat insgesamt zu vergeben – ausgeschöpft.

Jeder Wähler hat 60 Stimmen

Um den Stadtrat zu wählen, können Wähler entweder ihr Kreuz oben auf dem Wahlzettel bei einer der Listen machen, sodass die 60 Stimmen alle auf diese Liste verteilt werden. Allerdings haben die Wähler noch deutlich mehr Möglichkeiten: Einzelnen Kandidaten kann man bis zu drei Stimmen geben – der Fachbegriff dafür lautet kumulieren. Dazu schreibt man die Ziffer 1, 2 oder 3 vor den Namen des Kandidaten. So haben Bewerber auf schlechteren Listenplätzen die Chance, nach oben zu wandern. Wähler können ihre Stimmen auch Kandidaten auf unterschiedlichen Listen geben („panaschieren“), etwa um Kandidaten aus ihrem Stadtteil unabhängig von der Partei zu unterstützen. Wichtig: Man darf insgesamt nicht mehr als 60 Stimmen vergeben, weniger sind aber kein Problem.

Auf den steigenden Anteil an Briefwählern reagieren inzwischen auch die Parteien. In der Dramaturgie eines Wahlkampfs und bei der Abfolge der Plakatierung setzen die Parteien und Gruppierungen nicht mehr so stark auf Themen, die in letzter Minute platziert werden, weil damit Briefwähler nicht mehr oder nur zum Teil erreicht werden.

