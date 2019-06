vor 32 Min.

Bronze-Arm von Grab gestohlen: Nun sucht der Friedhofsverwalter Ersatz

Früher stand ein Arm auf dem Grabmal des Bildhauers Fritz Koelle - doch er wurde gestohlen. Jetzt will der Friedhofsverwalter dem Grab seine Würde zurückgeben.

Von Eva Maria Knab

Es geht um einen Arm aus Bronze. Er wurde vor Jahren vom Grab eines bekannten Künstlers auf dem Protestantischen Friedhof an der Haunstetter Straße gestohlen. Dass der Arm weg ist, würde heute kaum einer bemerken – wäre das Grab mit dem Arm nicht in Reiseführern über Augsburg verzeichnet. Das hat nun Folgen.

Friedhofsverwalter Daniel Kettemer spricht von einem Problem, das er gerne lösen würde. Denn das Grabmal des Augsburger Bildhauers Fritz Koelle (1895 bis 1953) hatte etwas Besonderes, das nun verloren ist. Ein „schwebender“ Arm wies Besucher wie mit einem Fingerzeig auf den Künstler und dessen Werk hin. Der Gestalter der Grabstätte hatte einen Abguss von einer originalen Figur anfertigen lassen, die von Fritz Koelle stammte – vom „Walzmeister“. Genauso ist das Grabmal auch in Reiseführern beschrieben. Denn der Protestantische Friedhof, auf dem viele bekannte Persönlichkeiten beerdigt sind, gilt als eine der schönsten Augsburger Sehenswürdigkeiten.

Inzwischen gibt es aber auch ein Problem: Koelles Grab wurde vor einigen Jahren aufgelöst. Kettemer sagt, kurz danach sei der Arm auf dem Friedhof gestohlen worden. „Es muss eine Nacht-und-Nebel-Aktion gewesen sein.“ Die Polizei sei dem Diebstahl nachgegangen, der Täter aber nie gefunden worden. Seither klafft in dem Grabmal eine unschöne Lücke. Besucher, die vorbeikommen, sind irritiert und enttäuscht.

Bronze-Arm auf Grab von Fritz Koeller: Es soll Ersatz geben

Das möchte der Friedhofsverwalter ändern. Kettemer will nun auf die Suche nach geeigneten Partnern gehen, die bereit sind, ein neues Kunstobjekt zu schaffen. Denkbar sei eine Kunstschule oder eine Kunsthochschule, sagt er. „Es geht darum, dem Grab wieder die Würde zu verschaffen, die es verdient.“ Es geht aber auch um einen Künstler, der eine sehr ungewöhnliche Lebensgeschichte hat.

Autor Gregor Nagler erzählt sie in seinem Buch über „111 Orte in Augsburg, die man gesehen haben muss“. Koelle starb 1953 im Interzonenzug von München nach Berlin bei Probstzella, nur vier Jahre nachdem er die lang ersehnte Stellung als Professor zunächst in Dresden und dann in Berlin-Weißensee erlangt hatte, schreibt Nagler. Diesen Tod als Reisender könne man als symbolischen Schlusspunkt nehmen für ein zerrissenes Leben.

Fritz Koelle wurde während der NS-Zeit verfolgt

Koelle wurde 1895 in Augsburg geboren. In den 1920ern war er vor allem für Bronze-Bildnisse von aufrechten Arbeitern bekannt. 1946 schienen die Werke Koelles für den Publizisten Hans Eckstein dann aber Ausgeburten eines Ewiggestrigen – eines Nazi-Künstlers – zu sein. Für den Bildhauer hatte dies niederschmetternde Folgen: Die in Aussicht gestellte Professur in München konnte er nicht antreten. Tatsächlich hatte Koelle während der NS-Zeit als Bildhauer weiterarbeiten können und auch Aufträge erhalten. Andererseits war er 1934 von der Gestapo verhaftet worden wegen „bolschewistischer“ Kunstauffassung. Von 1940 bis 1945 wurde er mehrfach durch Atelierkontrollen schikaniert, schreibt Nagler. Koelle galt deshalb als politisch verfolgt und wurde gebeten, ein Denkmal für den Platz vor dem KZ-Gelände bei Dachau anzufertigen, das 1947 aufgestellt wurde.

Seiner Geburtsstadt Augsburg vermachte Koelle zahlreiche Bronzefiguren. Einige sind an Straßen und Plätzen aufgestellt, darunter der „Lechflößer“ in Lechhausen sowie der „betende Saarbergmann“ und der „Bergmann“ an der Fritz-Koelle-Straße im Stadtteil Herrenbach. Nur der nachgebildete Arm ist nach wie vor verschwunden.

