„Brote nicht in Plastik packen“

Studenten wollen nachhaltiger essen

Nachhaltigkeit und Lebensmittelverschwendung sind zwei aktuelle Themen. Mit ihnen beschäftigen sich 13 Studentinnen und Studenten der Fächer Betriebswirtschaft und International Management der Hochschule Augsburg. In einem Projekt kooperieren sie mit dem finnischen Startup „Foller“. Das ist eine App, die die Hochschulgastronomie im Blick hat. Die Studierenden wollen bei dem Projekt herausfinden, ob es für die von „Foller“ entwickelte App Potenzial in der Hochschulgastronomie gibt. Neben Recherchen haben die Nachwuchswissenschaftler dafür eine Umfrage auf dem Campus gemacht. Von rund 500 Studierenden erfuhren sie, was sich diese von der Hochschulgastronomie wünschen und auf was sie beim Thema Nachhaltigkeit Wert legen. Janne Mika, die als Betriebswirtschaftsstudentin auch am Projekt beteiligt ist, nennt Beispiele, was die Kommilitonen bewegt. „Viele wünschen sich ein größeres Speiseangebot in der Cafeteria und wollen generell eine größere Auswahl an vegetarischen und veganen Gerichten.“ Bio-Waren seien kein großes Thema, dafür aber die Regionalität von Lebensmitteln. Studierende würden gerne wissen, woher die Zutaten kommen. Auch seien zur Nachhaltigkeit Wünsche geäußert worden. Etwa, dass die belegten Brote in der Cafeteria nicht mehr in Plastik verpackt sein sollen. Zudem würde ein großer Teil der Befragten Interesse an einer Mensa-App haben. Das Hauptfazit, so Mika: Das Thema Lebensmittelverbrauch und Nachhaltigkeit ist wichtig und präsent. „Man sollte es im Hochschulalltag fördern.“ (AZ)

