vor 53 Min.

Brüder attackiert: Aggressiver 34-Jähriger kommt in Polizeiarrest

Ein Mann hat in der Nacht auf Mittwoch in der Innenstadt zwei Brüder angegriffen. Warum er letztendlich im Polizeiarrest landete.

Ein 34-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt ist am Mittwochmorgen um 1.30 Uhr in der Spitalgasse aus bislang unbekannten Gründen auf ein Augsburger Brüderpaar losgegangen. Polizisten, die wegen eines anderen Einsatzes vor Ort waren, konnten die Kontrahenten nur durch energisches Einschreiten trennen. Im weiteren Verlauf verhielt sich der 34-Jährige äußerst aggressiv gegenüber den Beamten. Als er gefesselt werden sollte, leistete er Widerstand und beleidigte die Beamten. Da sich der alkoholisierte Mann nicht beruhigen ließ wurde er in Gewahrsam genommen und in den Arrest des Polizeipräsidiums Schwaben Nord gebracht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille, berichtet die Polizei.

Die beiden Geschädigten wurden nach eigenen Angaben nicht verletzt. Der Beschuldigte muss sich nun unter anderem wegen Widerstand und Körperverletzung strafrechtlich verantworten. (ina)

Themen folgen