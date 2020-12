16:20 Uhr

Brutale Attacke: Drei Männer schlagen auf einen Mann ein

In Augsburg sollen mehrere Männer auf einen Kontrahenten eingeschlagen haben. Das Opfer musste ins Krankenhaus, berichtet die Polizei.

Zu einem Gewaltdelikt ist es am Dienstag gegen 0.45 Uhr in der Inneren Uferstraße gekommen. Nach Angaben der Polizei ging bei den Ermittlern die Meldung ein, dass drei Personen auf einen am Boden liegenden Mann einschlagen würden. Die Tatverdächtigen (zwischen 19 und 21 Jahre) und das 20-jährige Opfer konnten im Umfeld des Tatortes durch Polizeibeamte angetroffen werden. Der 20-Jährige wurde mit leichten Verletzungen zur Wundversorgung ins Universitätsklinikum Augsburg gebracht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Bei einem der Täter wurde zudem festgestellt, dass er sich unrechtmäßig in Deutschland aufhielt, so die Polizei. Er muss sich nun wegen unerlaubter Einreise und illegalen Aufenthalts ohne Aufenthaltstitel verantworten. (jaka)

