Brutale Überfälle auf Frauen: Staatsanwältin fordert lange Haft

Plus Momodou J. hat seine Opfer in Augsburg gewürgt und geschlagen. Nun steht der Prozess gegen den Mann aus Gambia vor dem Abschluss.

Seine Opfer leiden bis heute unter den Taten. Momodou J., 30, ein Asylbewerber aus Gambia, hat im vergangenen Jahr in Augsburg sechs junge Frauen überfallen. Er hat sie gewürgt, geschlagen und ins Gesicht gebissen; er hat ihnen aufgelauert, als sie nach Partys oder einer Zugfahrt auf dem Nachhauseweg waren.

Er quatschte die Frauen an, bedrängte sie, wurde schließlich gewalttätig, als sie versuchten, ihn abzuwimmeln oder ihn ignorierten. Seit Oktober ist der Mann vor der 3. Strafkammer des Augsburger Landgerichtes angeklagt, er hat die Vorwürfe gegen ihn eingeräumt. Am heutigen Dienstag sollen die Plädoyers gehalten werden. Den Anfang machte am Vormittag Staatsanwältin Martina Neuhierl, die eine längere Gefängnisstrafe für Momodou J. forderte.

Staatsanwältin fordert Haftstrafe nach Überfällen auf Frauen in Augsburg

Die Taten des Angeklagten, sagte Neuhierl, hätten bei vielen Menschen in Augsburg große Unsicherheit und Angst verursacht, vor allem bei Frauen. Die Angst, nachts von einem Unbekannten attackiert und verletzt zu werden. Zwar habe Momodou J. gestanden, und dieses Geständnis decke sich auch mit dem Beweisergebnissen – unter anderem DNA-Spuren. Doch der Angeklagte habe auch „weit überzogen“, als es um seinen Rauschmittelkonsum gegangen sei, um eine Ausrede für seine Taten zu finden. Weder hätten polizeilichen Durchsuchungen in seiner Unterkunft Hinweise auf regelmäßigen Alkohol- und Drogenkonsum erbracht, noch gehe dies aus den Zeugenaussagen hervor, die ein sehr koordiniertes und kontrolliertes Verhalten des Angeklagten beschrieben.

Neuhierl forderte sechs Jahre Haft für den Mann, unter anderem wegen sexueller Nötigung, Bedrohung, Raub und vorsätzlicher Körperverletzung. Die Staatsanwältin betonte die teils massiven psychischen Folgen, die die Taten bei den Opfern hinterlassen haben. Der Angeklagte sei bewusst vorgegangen, um Macht und Dominanz gegenüber Frauen zu demonstrieren. Neuhierl bemängelte auch, die Einlassungen des Angeklagten seien „von Selbstmitleid“ geprägt gewesen.

Am Nachmittag sollen Helmut Linck, Verteidiger des Mannes, sowie die Nebenklagevertreterinnen Marion Zech und Isabel Kratzer-Ceylan plädieren. Ein Urteil könnte die Kammer am Freitag fällen.

