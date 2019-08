vor 20 Min.

Brutaler Angriff am Ulrichsplatz: Unbekannte treten auf Flaschensammler ein

Die Polizei bittet um Hinweise nach einem Übergriff auf einen 49-Jährigen am Ulrichsplatz.

Ein 49-Jähriger ist in der Innenstadt Opfer einer brutalen Attacke geworden. Er war nachts beim Sammeln von Pfandflaschen, als zwei Männer ihn angriffen.

Die brutale Attacke passierte am Freitagmorgen gegen 2.55 Uhr am Ulrichsplatz, wo der Mann Flaschen sammelte. Wie die Polizei berichtet, gingen zwei bislang unbekannte Täter auf ihn zu und nahmen Flaschen von seinem Fahrradanhänger. Als der Mann die beiden Unbekannten aufforderte, damit aufzuhören, fingen sie an ihn zu schlagen. Als das Opfer zu Boden ging, traten sie zu.

Erst als weitere Menschen hinzukamen, ließen die unbekannten Täter von ihrem Opfer ab. Sie flohen in Richtung Kitzenmarkt. Der 49-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde und Schwellungen im Gesicht, er wurde ins Uniklinikum gebracht.

Über die beiden Täter ist nur bekannt, dass sie etwa 20 Jahre alt sind. Einer trug ein weißes, der andere ein blaues T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0821/323-2110 zu melden. (ina)

