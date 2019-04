vor 25 Min.

Bühne frei für die Moritzkirche

Das Fest der Gründung vor 1000 Jahren feiert die katholische Citygemeinde mit der ganzen Stadt auf einer Bühne. Auch skurrile Dinge sind geplant

Von Alois Knoller

Die Moritzkirche geht zu ihrem tausendjährigen Jubiläum unters Volk. Drei Monate lang – von 5. Mai bis 8. August – bespielt sie mit vielen Kooperationspartnern die Westchor-Bühne vor der Kirche auf dem Moritzplatz. Bischof Konrad Zdarsa wird die Bühne bei der Jubiläumsfeier der Kirche am Sonntag, 5. Mai, zusammen mit Pfarrer Helmut Haug, zugleich katholischer Stadtdekan, und dem evangelischen Stadtdekan Michael Thoma festlich eröffnen. „Wir ziehen hinaus auf den Vorhof der Kirche und wollen dort Formate erkunden, wie in der Zukunft die Kirche mit der Stadt kommunizieren kann“, sagt Haug.

Man darf sich überraschen lassen von dem, was in drei Monaten alles auf der Westchor-Bühne passieren wird. Michael Grau, der Kulturreferent der Moritzkirche, hat ein umfangreiches Programm zusammengestellt, sodass die Bühne fast jeden Tag mit ganz unterschiedlichen Angeboten bespielt wird. Skurrile Sachen sind darunter wie das interaktive multikulturelle Schüler-Kunstprojekt „Entfaltungen“ mit Flügeln aus Recyclingmaterial (13. Mai) oder „Heitere Spielszenen aus dem Alltag im Kloster“ von der Stern-Schwester Clementine Bschorer (29. Mai). Unterhaltsam-sportlich wird es beim Spieletreff „Max meets Moritz“ für Jung und Alt. Der Montag beginnt immer mit Tai Chi, Qigong und sonstigen Körperübungen.

Auf der Westchor-Bühne finden natürlich auch Theateraufführungen statt. Das Staatstheater spielt sechs Mal den Monolog „Judas“ mit Schauspieler Roman Pertl; Premiere ist am 18. Mai. Das Theater Fritz & Freunde spielt seine Kinderstücke, auch das Augsburger Heilig-Kreuz-Spiel ist wieder zu sehen (5. Juli). Musik gibt’s aus allen möglichen Richtungen von Blasmusik bis Jazz, von Chor bis Hip-Hop. Zwei Tage gehören der lateinamerikanischen Musik mit Tanz (26. Mai/13. Juli).

Spirituell ragen wochentags die Besinnung am Mittag, dienstags der Tagesrückblick um 21 Uhr heraus. Neugierig ist Michael Grau, wie das Format „Senf dazu“ ankommt; jeden Montag um 19 Uhr ist die Bühne frei zur Diskussion über ein aktuelles Thema, auf neutralem Boden darf hier jeder mitreden. Zu öffentlichen Sitzungen lädt der Steintisch ein, eine Kunstinstallation des Bildhauers Norbert Schessl. In die Tischplatte hat er eine Wanne eingefräst, die mit feinem Sand gefüllt wird. Der Sand wird alle Eindrücke, Ablagen, Eingebungen und verspielte Ablenkungen der Teilnehmer aufnehmen und am Schluss wird dies dokumentiert.

Die verschiedenen Elemente der Westchor-Bühne werden gerade am Moritzplatz aufgebaut. Am auffälligsten dürfte die Tribüne in Form eines halben Amphitheaters sein. Die eigentliche Bühne vor dem Kirchenportal überwölbt ein Bogendach. Sitzen wird man auf Papphockern zum Lutherjubiläum – „eine Gabe von St. Ulrich“, dankt Pfarrer Haug seinem Kollegen Frank Kreiselmeier. Ein rundes Zelt am Ausgang zum Zeugplatz bietet einen geschützten Raum für Beratung und Aufklärung. Unter den Bäumen vor dem Pfarrhaus finden ein Getränkeausschank und der Toilettenwagen der Feuerwehr ihren Platz.

Wenn am 19. Juli dann der Taubenschlag im Friedensfest das Gelände übernimmt, wird auch noch eine große hölzerne Taube aufgestellt. Ab 17. Mai werden katholische Jugendverbände schon drei Hochbeete unter dem Motto „Säen und Wachsen“ dort installieren.

Für die zentrale Jubiläumsfeier der Moritzkirche hat Pfarrer Haug das Gedenken an Bischof Brun ausgewählt. Er hat das Stift St. Moritz im Jahr 1019 errichtet. Weil sein Festtag am 22. April heuer auf Ostern fiel, wurde das Fest kurzerhand um zwei Wochen auf Sonntag, 5. Mai, verlegt. Um 10 Uhr wird Bischof Konrad Zdarsa den Festgottesdienst zelebrieren, parallel ist ein Kindergottesdienst im Moritzsaal.

Angesagt haben sich prominente Gäste, darunter die Patronatsherrin Elisabeth Gräfin Thun-Fugger, Oberbürgermeister Kurt Gribl und Stadträte, Theaterintendant André Bücker sowie Vertreter der Hauptsponsoren Stadtwerke und Hafner-Bank. An der Westchor-Bühne wird Bischof Zdarsa symbolisch den letzten Balken einsetzen, um sie zu eröffnen. Ein fröhliches Fest mit Speis und Trank bei hoffentlich sonnigem Wetter auf dem Moritzplatz schließt sich an. Übrigens sollen an Regentagen die meisten Veranstaltungen in den Moritzsaal verlegt werden.

In St. Moritz selbst laufen noch bis Sommer die vier Videoarbeiten „Infinite Journey“ des amerikanischen Künstlers Bill Viola. Zum Jubiläum wird man zwei große Orgelkonzerte mit Willibald Guggenmos und Stefan Saule und ein Festkonzert des Collegiums St. Moritz hören. „Wir schlagen ganz bewusst diesen Spannungsbogen von der Hochkultur bis zur Beteiligung aller Bürger“, erklärt Pfarrer Haug.

