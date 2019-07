vor 21 Min.

Bürger gegen Parkplätze am Hammerschmiedweg

Eine typische Verkehrssituation, wie sie häufig am Hammerschmiedweg in der Firnhaberau vorkommt.

Welche Bedürfnisse es in der Firnhaberau und dem Nachbarstadtteil bei den Bewohnern gibt

Von Andreas Alt

Für die Stadt ist es ein Erfolg: Das Stadtteilgespräch, speziell das im Biergarten des Neuen Hubertushofes, stieß wieder auf große Resonanz. Gezählt wurden mehr als 250 Besucher, die eine Menge Fragen an die Augsburger Verwaltungsspitze hatten. Allerdings handelte es sich fast ausschließlich um Beschwerden, die wiederum hauptsächlich auf den Zuständigkeitsbereich von Stadtbaurat Gerd Merkle abzielten. Immer wieder musste er aus der Reihe der Referenten aufstehen und antworten. Für ihn zwar nicht ungewöhnlich, aber er war wohl noch mehr gefordert als in den Veranstaltungen zuvor. Ein großer Schwerpunkt der Bürgeranliegen lag beim schlechten Straßenzustand, auch bei Radwegen. Angesprochen wurden vor allem die Schillstraße, der Radweg am Lech entlang, der im Norden unter der Autobahn hindurchführt, der entlang der Hans-Böckler-Straße – der offenbar schon seit Längerem saniert werden soll – der Stefan-Höpfinger-Weg und der Hafenmühlweg – bei dem es allerdings um Behinderungen für Radfahrer durch geparkte Autos ging. Die Schillstraße kann laut Merkle nicht komplett saniert werden. Für die Stadt zu teuer, lautet die Begründung, obwohl ihr Aufbau nicht mehr Stand der Technik sei. Die Mittel für den Straßenunterhalt müssten aufgestockt werden, deshalb werde die Stadt seiner Einschätzung nach immer nur die dringendsten Projekte mithilfe einer Prioritätenliste anpacken können.

Merkle wehrte sich allerdings gegen den Vorwurf, die Schillstraße werde beim Schreibwarengeschäft nun schon zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres aufgerissen – und das, obwohl das Geld für die Sanierung fehle. Es werde in der Stadt immer unvorhergesehene Baustellen geben, gab er zu bedenken, denn es sei unmöglich, Baumaßnahmen stets zu bündeln. Wenn ein neuer Betrieb an der Stelle, wo erst kürzlich neue Leitungen verlegt wurden, einen Internetanschluss brauche, könne man ihn nicht auf lange Sicht vertrösten.

Mühe hat die Stadt auch, wenn sich die Sicht der Bürger auf Straßensituationen ändert. So wurde gefordert, die im Siedler- und Hammerschmiedweg eingerichteten Parkplätze wieder zu entfernen. Der Bus komme kaum durch, und das Abbremsen und Anfahren der Autos wegen Gegenverkehrs sei sehr laut. Merkle antwortete, diese Verkehrsberuhigung sei in den 1990er-Jahren gefordert worden, weil die Straßen damals als Rennstrecken galten. Es habe keinen Sinn, Verkehrsschilder mit Tempobeschränkungen aufzustellen. Nur durch die Parkplätze könne die Geschwindigkeit wirkungsvoll gedrosselt werden. Hingewiesen wurde darauf, dass die Ein- und Ausfahrt des Lidl-Marktes in der Hammerschmiede sehr gefährlich sei. Die Stadt will dem nachgehen. Ein Besucher des Stadtteilgesprächs wollte zudem wissen, warum auf der B17 und der Eichleitnerstraße in Göggingen gleichzeitig gebaut werde. Dazu sagte Merkle, die Bundesrepublik stimme ihren Bautermin mit der Stadt nicht ab. Die eigene Baustelle müsse aber auch sein, denn es gehe darum, Versorgungsleitungen zu einem Gewerbegebiet zu legen.

Ein Bürger sprach das Problem Kunstrasen an. Er plädierte dafür aus, geschützte Flächen wieder zu entwidmen, wenn auf Sportplätzen wieder Naturrasen angelegt werden müsse. Dazu nahm Sportreferent Dirk Wurm Stellung. Nach seiner Einschätzung wird es noch Jahre dauern, bis Kunstrasen entfernt werden muss – vielleicht werde das in Augsburg nie der Fall sein. Umgekehrt wurde auch Besorgnis über ein Landschaftsschutzgebiet geäußert. Dort sollten beim Griesle Häuser errichtet und damit das grüne Band am Lech unterbrochen werden. Merkle sagte dazu, dort hätten früher schon Häuser gestanden; die Flächen seien versiegelt. Damit werde in Naturschutzbelange nicht eingegriffen. Und es handle sich nur um wenige Einfamilienhäuser, die entstehen sollen. Eine weitere Wortmeldung zielte auf den Anschluss der Firnhaberau an den öffentlichen Personennahverkehr an. Durch die neuen SWA-Tarife könnten die Bürger per Kurzstrecke nur noch bis zur Haltestelle Am Grünland fahren. Wünschenswert wäre, wenn man wenigstens bis zur Lechbrücke kommen könne. Bürgermeisterin Eva Weber vertröstete den Bürger mit dem Hinweis, die Tarifreform werde gerade überarbeitet.

Da Firnhaberau und Hammerschmiede Siedlerland sind, meldete sich auch der Vorstand der Siedlungsgenossenschaft, Rainer Beyer, zu Wort. Er wies darauf hin, dass Bauen per Siedlungsgenossenschaft viele Vorteile habe. Sie werde aber von der Stadt bei der Vergabe von Bauland immer wieder gegenüber großen Wohnungsbaugesellschaften benachteiligt. Laut Weber hat erst kürzlich ein Gespräch der Stadt mit der Genossenschaft gegeben, bei dem geklärt werden sollte, was sie zur Schaffung von Wohnungen brauche.

Themen Folgen