Bürger können Anregungen zum Stadtmarkt geben

Wie soll sich der Stadtmarkt künftig aufstellen? Bürger können in einer Diskussionsrunde Anregungen, Wünsche und Kritik äußern.

Wenn es um die Zukunft des Augsburger Stadtmarktes geht, können Bürger mitreden. Bei einer Veranstaltung am Donnerstag ist die Meinung der Augsburger gefragt.

Der Stadtmarkt wird im nächsten Jahr 90 Jahre alt. Doch wie soll sich der beliebte Markt künftig weiter aufstellen? Das Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen will das mit Bürgern diskutieren und lädt kommenden Donnerstagabend zu einer Bürgerwerkstatt ein.

Ordnungsreferent Dirk Wurm eröffnet die Veranstaltung um 18.30 Uhr in der Fleischhalle. Ziel ist es, gemeinsam mit den Augsburgerinnen und Augsburgern lokale Stärken und Schwächen des Stadtmarktes zu erörtern und konkrete Handlungsansätze zu formulieren. Im Mittelpunkt steht etwa die Frage: Welche Visionen haben die Augsburgerinnen und Augsburger für ihren Markt? Dabei könnte es auch um eine Verlängerung der Öffnungszeiten an den Samstagen gehen, die in den vergangenen Jahren immer wieder diskutiert wurde.

An verschiedenen Stationen wird es die Möglichkeit geben, Anregungen, Vorschläge oder Kritik loszuwerden. Alle Beiträge fließen in ein Konzept zur Weiterentwicklung des Stadtmarktes ein – zusammen mit den Ergebnissen einer Kundenbefragung, einem Workshop mit ansässigen Händlern und Gastronomen, die bereits im Sommer stattfanden, und weiteren Maßnahmenansätzen. (AZ)

