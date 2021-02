vor 31 Min.

Bürger protestieren gegen Hubschrauber-Lärm am Flughafen Augsburg

Am Montag gab es Hubschrauber-Schulungsflüge am Flughafen Augsburg. Airbus Helicopters schult Piloten.

Plus Weil Airbus am Flughafen Augsburg Hubschrauberpiloten schult, regt sich bei Anwohnern Protest. Wie die Flüge organisiert sind und welche zeitlichen Begrenzungen gelten.

Von Michael Hörmann

Die Firma Airbus Helicopters ist ein großes Luftfahrtunternehmen. Wenn neue Hubschrauber nun an Kunden verkauft werden, kommt auch der Augsburger Flughafen ins Spiel. In Augsburg werden Piloten Einweisungsflüge für neu erworbene Hubschrauber vornehmen. Darüber informierte das Unternehmen nun die politischen Vertreter der Orte, die am Flughafen liegen. Augsburg sei nicht der einzige Schulungsort. Wenn Bedarf bestehe, wolle man aber die Möglichkeiten nutzen. Bei den Schulungsflügen gebe es zeitliche Begrenzungen, wann geflogen werde. Anwohner berichten, dass am Montag zwei Maschinen von Piloten der Landespolizei Baden-Württemberg abgehoben haben. Auch in der vergangenen Woche gab es Flüge. Die Lärmbelästigungen seien immens. So hätten Kinder das Homeschooling abbrechen müssen, weil wegen des Lärmpegels dem Unterricht nicht zu folgen gewesen sei.

Es gibt eine Kooperation mit dem Fliegerhorst Lechfeld

Die Firma Airbus hat nach eigenen Angaben den Erwerb der sogenannten "Musterberechtigung“ zum Führen der modernen Hubschraubertypen H135 und H145 an den drei Standorten Donauwörth, Ingolstadt und Augsburg angesiedelt. Gregor von Kursell, Sprecher von Airbus Helicopters, erläutert dazu: "Am Augsburger Flughafen sind Hubschrauber vom Typ H135 und H145 verschiedener staatlicher Kunden stationiert, die von dort auf den Fliegerhorst Lagerlechfeld fliegen, wo Einweisungs- und Trainingsflüge stattfinden. Allerdings steht der Fliegerhorst nicht immer zur Verfügung, weswegen Airbus als Ausweichmöglichkeit jetzt eine eigene Platzrunde für die Einweisungsflüge am Standort Augsburg definiert hat." Dies sei neu.

Dabei starten die Hubschrauber nach Westen, passieren den Kaisersee, um dann entlang der A8 auf südlicher Seite Richtung Osten zu fliegen. Nach dem ADAC-Trainingsgelände quert die Platzrunde die Autobahn und führt entlang der nördlichen Seite des Winterbruckenwegs über das Gewerbegebiet zum Derchinger Forst, ändert dort die Richtung nach Norden und führt anschließend in einer Westkurve zum Flughafen zurück. Bis auf Start und Landung beträgt die Flughöhe 300 bis 350 Meter Höhe. Sie liege damit doppelt so hoch wie das vorgeschriebene Minimum, teilt Airbus Helicopters mit.

Lärm am Augsburger Flughafen: Am Wochenende gibt es keine Flüge

Zugesichert wird, dass die Einweisungen auf dem Segelfluggelände nur werktäglich montags bis freitags maximal im Zeitumfang von drei Stunden vorgenommen würden, jeweils nur eine Maschine in der Luft sei und die Mittagsruhe eingehalten werde. Am Wochenende seien keine Flüge für diese Zwecke auf dem Segelfluggelände vorgesehen. Geflogen werden die Maschinen von den Fluglehrern und erfahrenen Piloten aus dem Militär-, Behörden- und Rettungsflugbereich. Geübt wird unter anderem auch die Seilwindenrettung sowie Steig- und Sinkflüge für Rettungsflüge in unübersichtlichem Gelände. Gregor von Kursell sagt: "Alle Flugbewegungen am Flugplatz Augsburg finden im Rahmen der allgemeinen Betriebserlaubnis des Flugplatzes statt."

Der Augsburger Flughafen von oben. Bild: Ulrich Wagner (Archivbild)

Dass es die Schulungsflüge gebe, hänge mit gesetzlichen Regelungen zusammen, die eine Einweisung oder ein Training der Kundenpiloten vorsehen. Auch wenn ein Großteil der Ausbildung laut v. Kursell bereits in Simulatoren absolviert werden kann, müsse die Einweisung zur Erlangung des Typeratings, also der Erlaubnis, einen bestimmten Hubschraubertyp zu fliegen, unter realen Bedingungen durchgeführt werden.

Das sagt Airbus Helicopters zum Thema Lärm

Zum Thema Lärm heißt es vonseiten des Airbus-Helicopters-Sprechers: "Es lässt sich nicht leugnen, Hubschrauber verursachen beim Starten und Landen sowie im Flug Geräusche." Neben dem Motor seien das vor allem die Rotoren, die die charakteristischen Laute erzeugen, wenn die Enden der Blätter auf die verwirbelte Luft schlagen. Airbus als weltweit größter Hersteller ziviler Helikopter sei sich des Problems bewusst. Der Firmensprecher betont, dass seit Jahrzehnten daran gearbeitet werde, den Geräuschpegel dieser Maschinen zu reduzieren: "In den letzten 30 Jahren konnten wir die Lautstärke der H135 und der H145, die bei uns in Donauwörth gebaut werden, bereits halbieren. Die beiden Typen sind die leisesten Modelle ihrer Klasse."

Airbus Helicopters ist bereits seit einigen Jahren am Flughafen Augsburg ansässig. Das Unternehmen wartet Maschinen, für die am Standort Donauwörth die Kapazitäten nicht reichen. Airbus Helicopters ist in Augsburg mit ziviler und militärischer Wartung mit 40 Mitarbeitern präsent sowie mit einem Ableger der Trainingsakademie mit vier Piloten und Fluglehrern, die für die Flüge zuständig ist.

