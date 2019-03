vor 9 Min.

"Bürgerbewegung" tritt bei der Wahl 2020 in Augsburg an

Die Bürgerbewegung „Augsburg in Bürgerhand“ tritt bei der Kommunalwahl in Augsburg an. Motor ist Bruno Marcon.

Von Michael Hörmann

Eine Bürgerbewegung in Augsburg will erstmals bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 antreten. „Augsburg in Bürgerhand“, nennt sich die Gruppierung. Am Mittwoch wollen die Initiatoren über Ziele und Grundsätze der Bürgerbewegung informieren. Einer der Initiatoren ist Bruno Marcon, der dem Vorstand des Vereins „Augsburg in Bürgerhand“ angehört.

Marcon ist in Augsburg kein unbekanntes Gesicht. Sein Name steht für den gewonnenen Bürgerentscheid in der damaligen Debatte um die Fusion der Energiesparte der Stadtwerke Augsburg mit Erdgas Schwaben. Der Bürgerentscheid fand im Juli 2015 statt. Die Fusionsgegner setzten sich durch. Die Stadtregierung von Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) erlitt eine Niederlage. Die Koalitionspartner CSU und SPD wollten die Fusion, die Grünen als Kooperationspartner waren gespalten. Die Initiatoren des Bürgerentscheids sagten hernach: „Das ist ein großer Tag der Demokratie in Augsburg. Es ist ein Symbol für die Klugheit der Augsburger. Sie ließen sich nicht durch die gewaltige Medien- und Propagandawelle der Fusionsbetreiber, die aus den Gebühren der Bevölkerung finanziert wurde, irritieren.“

Bürgerbeteiligung ist das große Ziel von "Augsburg in Bürgerhand"

Man kann davon ausgehen, dass die Bürgerbewegung „Augsburg in Bürgerhand“ bei der anstehenden Kommunalwahl auf mehr Bürgerbeteiligung in politischen Entscheidungsprozessen setzen wird. Wie dies möglich sein könnte, dürfte am Mittwoch erläutert werden.

Da Bruno Marcon zur Pressekonferenz eingeladen hat, liegt nahe, dass er als Spitzenkandidat der Bürgerbewegung in die Wahl ziehen könnte. Weitere Mitstreiter stehen an seiner Seite. Wer dies ist, wird bald geklärt sein. Denkbar ist, dass Personen mit Parteibuch einer politischen Partei mitmachen. Dies lässt das Wahlgesetz zu.

Um bei der Wahl 2020 antreten zu können, muss die Bürgerbewegung vor dem Wahltermin noch Unterstützungsunterschriften liefern. Dies ist immer dann der Fall, wenn eine Gruppierung neu bei einer Wahl antreten möchte.

Wo andere Bürgervereinigungen aktiv sind

Die Bürgerbewegung „Augsburg in Bürgerhand“ ist keine Partei. Ähnlich verhält es sich mit Pro Augsburg. Diese Gruppierung, die seit 2008 im Stadtrat vertreten ist, bezeichnet sich als Bürgervereinigung. Bei der Wahl 2014 war der damalige Kulturreferent Peter Grab der Spitzenkandidat. Er schied danach im Streit aus. Grab gründete die kommunalpolitische Bürgervereinigung WSA. Diese Abkürzung steht für Wir sind Augsburg. Grab ist einziger WSA-Stadtrat. 150 Mitglieder hat die WSA gegenwärtig. Ziel ist es, bei der Wahl 2020 mit einer eigenen Liste anzutreten. Die Polit-WG wiederum, die erstmals im Jahr 2014 den Sprung in den Augsburger Stadtrat schaffte, sieht sich als politische Plattform. Oliver Nowak sitzt für die Polit-WG im Augsburger Stadtrat.

