18:00 Uhr

Bummel auf der Augsburger Dult: Anschauen, ausprobieren, kaufen

Am Wochenende war es voll auf der Augsburger Herbstdult an der Vogelmauer, sie läuft noch bis 6. Oktober.

Gerade Stammkunden suchen nicht den schnellen Klick im Internet, sondern ein besonderes Erlebnis.

Von Eva Maria Knab

Erst anschauen und ausprobieren, dann kaufen. Das ist für Susanne Schwerd-Ruf wichtig. Die Ärztin ist diesmal auf der Augsburger Dult unterwegs, um sich nach Scheren und Pinzetten umzuschauen. Aber auch sonst besucht sie gerne und regelmäßig Augsburgs größtes Freiluftkaufhaus. Das hat Gründe.

„Wir wollen das, was wir in Augsburg kaufen können, nicht online bestellen“, sagen Schwerd-Ruf und ihre Begleiterin. Am Sonntag bummelt sie zusammen mit Friederike Prüfer über die Dult. Am Ende haben die beiden Frauen vier große Taschen mit Einkäufen voll gepackt: mit Wachstischdecken, die nicht so leicht schmutzig werden, mit Spülbürsten und mit Joschis Pfannen, mit denen sie schon mehrere Haushalte ausgestattet haben.

Was die Händler alles anbieten

Auf der Herbstdult bieten 123 Händler ihre Waren feil. An diesem Wochenende läuft das Geschäft recht gut. Die rund einen Kilometer lange Budenstraße an der Vogelmauer und Oberen Jakobermauer ist am Sonntag richtig voll. Bei strahlendem Wetter wimmelt es vor Besuchern. Viele wollen sich mit den üblichen praktischen Dingen für den Haushalt eindecken, die man immer brauchen kann. Andere suchen nach ausgefallenen Schnäppchen, die nicht überall zu haben sind. Auf der Dult findet man traditionelle und moderne Angebote – vom Autopflegemittel bis hin zum Zwiebelschneider. Nach Angaben der Händler gibt es aber auch einige Neuheiten an den Ständen, etwa Sauna-Öle, Accessoires für Garten und die Wohnung, Indianerkunst und verschiedene Baumstriezl. Auch der „Billige Jakob“ mit seinen überzeugenden Verkaufsargumenten ist Kult auf der Dult. Die 12-jährige Eileen schaut sich diesmal nach einem hübschen Bauchtäschchen um. Auch ihre Mutter sagt: „Unsere Familie kauft nicht viel online, sondern in Augsburg.“ Die Dult läuft bis Sonntag, 6. Oktober.

