20.02.2020

Bund Naturschutz kritisiert Abholzaktion in Oberhausen

Organisation fordert die Stadt auf, Anlieger besser zu informieren und nach anderen Lösungen zu suchen

Der Bund Naturschutz (BN) fordert die Stadt auf, bei Baumfällungen künftig Anwohner besser und rechtzeitig zu informieren und sie in die Bauprojekte einzubeziehen. Anlass ist die Beseitigung von Gehölzstrukturen an der ehemaligen DJK-Sportanlage zwischen Donauwörther und Schönbachstraße (wir berichteten).

Der FC Augsburg erhält dort im Anschluss an sein Nachwuchsleistungszentrum nun einen weiteren Platz mit Hybridrasen und Flutlichtanlage. Die Bewohner der Siedlerhäuser in der Nachbarschaft wurden nach eigener Darstellung erst durch das Geräusch der Motorsägen auf die Aktion aufmerksam.

Laut der BN-Ortsvorsitzenden Christine Kamm kam es zur Verärgerung der Anwohner, weil die Stadt offenbar bei der Genehmigung der Pläne die umfangreiche Bepflanzung des Platzes übersehen hatte. Kurz bevor die neue Baumschutzverordnung am 1. Januar in Kraft trat, wurden die Bäume laut Kamm noch schnell gefällt. Zwei unmittelbare Grundstücksnachbarn wurden darüber informiert, den Siedlern dagegen sei verwehrt worden, den Grünflächengestaltungsplan zum Sportplatzumbau einzusehen – angeblich aus Datenschutzgründen. Das ist laut Kamm so nicht hinnehmbar. Der BN verlangt, dass künftig mindestens 14 Tage vor dem Beginn von Baumfällungen alle erteilten Genehmigungen im städtischen Amtsblatt veröffentlicht werden. Damit könnte vorab nach besseren Lösungen als einem bloßen Kahlschlag gesucht werden.

Kamm sagte, die Grünbestände rund um den Sportplatz seien ökologisch sehr wertvoll gewesen. Sie hätten das Nahklima verbessert, Lärm und Staub von der Donauwörther Straße her abgehalten und auch Schutz vor der Sportplatzbeleuchtung geboten.

Zudem seien sie ein Lebensraum für viele einheimische Vögel, Kleinsäuger und Insekten gewesen. Die Ersatzpflanzung von 16 Bäumen an anderer Stelle sei dafür kein Ersatz. Der Bund Naturschutz wolle hier Nachbesserungen, sagte Christine Kamm. (anda)

