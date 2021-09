Bundestagswahl 2021

SPD-Kandidatin Ulrike Bahr bekommt im Wahlkampf Rückenwind von Olaf Scholz

Plus Auf der SPD-Landesliste bekam die Augsburgerin Ulrike Bahr einen schlechten Platz. Dank guter Umfragewerte steigen ihre Chancen auf einen erneuten Einzug in den Bundestag.

Von Nicole Prestle

Wahlkampf kann wie Achterbahnfahren sein: Als die bayerische SPD vor einem halben Jahr ihre Kandidaten nominierte, war das ein schwarzer Tag für Ulrike Bahr. Abgerutscht von Platz 4 auf Platz 16, war ihr Wiedereinzug in den Bundestag auf einmal nicht mehr so sicher. "So einen Listenplatz muss man erst einmal verdauen", gibt die 57-Jährige zu. Es wäre, sagt sie, wohl auch das erste Mal, dass die Augsburger SPD keinen Bundestagsabgeordneten stellt. Dann aber ist Schluss mit dem schmerzvollen Rückblick, denn der SPD-Wagen ist in dieser Wahlkampf-Achterbahn eben wieder auf dem Weg nach oben und Ulrike Bahr "vorsichtig optimistisch", was eine weitere Periode im Bundestag betrifft. Es wäre ihre dritte - und sie ist ihr wichtig: "Es gibt viele Dinge, die ich angestoßen habe und die ich zu Ende bringen will."

