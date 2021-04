Bundestagswahl: Bernhard Müller ist Kandidat der Freien Wähler in Augsburg

Die Freien Wähler in Augsburg gehen mit Bernhard Müller als Direktkandidat in die Bundestagswahl. Warum der Inhaber einer Fahrschule antritt.

Der 58-jährige Bernhard Müller aus Augsburg ist Direktkandidat der Freien Wähler für den Wahlkreis Augsburg-Königsbrunn für die Bundestagswahl. Wie die Freien Wähler mitteilen, sei der Inhaber einer Fahrschule „mit überragender Mehrheit“ in einer digitalen Aufstellungsversammlung mit anschließender Briefwahlabstimmung gewählt worden.

„Ich freue mich sehr, als erfolgreicher Unternehmer mit einem hohen Bekanntheitsgrad in der Stadt und der Region für die Freien Wähler antreten zu dürfen“, wird Müller in einer Pressemitteilung zitiert. „Ich bin überzeugt davon, dass gerade Kandidaten, die tagtäglich mit Menschen in Verbindung stehen – in meinem Fall vor allem jungen Leuten – nicht nur ihr Ohr an der Basis haben, sondern auch im Bundestag eine gewichtige Stimme haben sollten.“ Insbesondere sei es ihm ein Anliegen, in der Verkehrspolitik zukunftsfähige und zugleich wirtschaftspolitisch sinnvolle Akzente zu setzen.

Angelika Lippert, die Vorsitzende der Freien Wähler in Augsburg, bezeichnet Müller als einen Mann, „der bürgernahe Politik vertritt“. Die zahlreichen Glückwünsche aus ganz Schwaben seien ein Signal, dass Müller Anspruch auf einen „Top-Listenplatz“ habe. (jöh)

Lesen Sie auch: