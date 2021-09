Bundestagswahl in Augsburg

06:30 Uhr

Grünen-Kandidatin Claudia Roth im Porträt: "Unsere Demokratie ist nicht immun"

Plus Die Grünen-Politikerin und Bundestagsvizepräsidentin hadert mit der Spaltung der Gesellschaft und der Klimapolitik von Union und SPD. Warum sie im Wahlkampf Brecht zitiert.

Von Nicole Prestle

"Stoppt Söder" hat jemand mit Kreide auf den Asphalt geschrieben. Die meisten Kundinnen und Kunden des Königsbrunner Wochenmarkts laufen an diesem Samstag achtlos über die Botschaft hinweg, die der Regen in der folgenden Nacht wegwaschen wird. Sie wollen nur kurz einkaufen, etwas Gemüse, Käse, was man eben so braucht für ein Wochenende. Dann aber sehen sie sich überraschend doch konfrontiert mit der Politik, die ihnen in Gestalt einer Frau mit knielangem roten Kleid und Kermit-grüner Maske begegnet. Claudia Roth hat Käse gekauft, jetzt zieht es sie zum Nudelstand - "und dann brauch ich a g'scheits Brot". Es ist nur noch wenig Zeit bis zur Bundestagswahl, und die Grünen-Kandidatin nutzt die Gelegenheit, um mit den Menschen ihres Wahlkreises ins Gespräch zu kommen.

