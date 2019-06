Bunte Bänke im Wittelsbacher Park: Aktion kann Anstoß sein

Ein Unbekannter malt Bänke im Wittelsbacher Park an. Die gut gemeinte Aktion ist und bleibt illegal. Doch sie könnte etwas in Gang bringen.

Die Aktion hat leicht anarchische Züge: Da kommt offenbar ein Mensch, der womöglich Helfershelfer hat, des Nächtens in den Wittelsbacher Park und bemalt Parkbänke. In diesem Fall sind es keine ungewünschten Graffiti, der Maler hat sich für einen Farbton auf jeder Bank entschieden. Den meisten Leuten jedenfalls gefällt’s auch, wenn sie auf den neuen Farbton angesprochen werden. Die Stadt kann der Aktion jedoch wenig abgewinnen. Und die Argumentation von Umweltreferent Reiner Erben ist nachvollziehbar: Wenn Parkbänke nicht fachgerecht bemalt werden, wird’s unterm Strich eine teure Lösung. Eine gut gemeinte Aktion verkehrt sich ins Gegenteil. Und sie ist und bleibt illegal.

Allerdings lässt die Stadt den Freunden bunter Parkbänke eine Hintertür offen: Womöglich könnte es eine Form der Zusammenarbeit geben, könnten Grünamt und „Parkbank-Verschönerer“ zusammenkommen. Einziger Hemmschuh könnte in diesem speziellen Fall die Anzeige wegen Sachbeschädigung sein, die erstattet wurde. Darüber wäre zu reden, sollte sich der unbekannte Maler zu erkennen geben. Dass gerade im Wittelsbacher Park ein Nachholbedarf besteht, Bänke schöner zu gestalten, wissen Menschen, die regelmäßig in diesem wunderbaren Naherholungsgebiet unterwegs sind. Insofern könnte die Nacht-und-Nebel-Aktion im Park etwas in Gang bringen, was am Ende alle Beteiligten ein Stück glücklicher macht.

Lesen Sie dazu auch den Artikel: Unbekannter bemalt Parkbänke: So reagieren Stadt und Passanten

Themen Folgen