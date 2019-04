Busantrieb: Stadtwerke schwimmen gegen den Strom

Die Erdgas-Technologie bringt für relativ wenig Geld relativ viel Nutzen für die Umwelt. Bei den Elektrobussen sind noch Fragen offen, auch wenn das langfristig wohl die Zukunft ist.

In den 1940er- und 50er-Jahren gab es in Augsburg schon einmal einen Elektrobus: Der Bärenkeller war mit einer Buslinie, deren Fahrzeuge den Strom aus einer Oberleitung bekamen, angebunden. Durchgesetzt hat sich die Technik in Deutschland nie, von Ausnahmen abgesehen. Die Fahrzeuge stoßen zwar keine Abgase aus, der Bau einer Oberleitung ist aber teuer und die Fahrzeuge haben im Vergleich zur Straßenbahn wenig Fassungsvermögen.

Künftig soll der Akku den nötigen Strom für den Bus liefern. Dass die EU Druck macht, ist nachvollziehbar: Ältere Dieselbusse blasen tatsächlich viel Schadstoffe in die Luft. Und eine Quote für Elektrobusse vorzugeben, kann dafür sorgen, dass Produkte einen Innovationsschub erfahren und durch die einsetzende Massenfertigung günstiger werden.

Doch dass der Elektrobus die alleinige Lösung ist, kann man bezweifeln. Technisch stellen sich immer noch viele Fragen. Und man darf sich nicht täuschen lassen: Gänzlich schadstofffrei sind die Augsburger Biogasbusse zwar nicht unterwegs und der Elektrobus verursacht vor Ort keinerlei Emissionen. Für die Klima- und Schadstoffbilanz bringt das aber wenig, wenn der Strom dafür aus einem Kohlekraftwerk kommt. In diesem Fall schneidet das Biogas besser ab.

Es wäre unsinnig, wenn das vorbildhafte Augsburger Modell mit dem Biogas im Zuge der EU-Richtlinie versenkt wird. Es bringt für relativ wenig Geld relativ viel Effekte. Im mindesten Fall als Brückentechnologie taugt Biogas als ökologische Antriebsart weiterhin. Das sollte bei den abschließenden Beratungen und der Umsetzung der Richtlinie in deutsches Recht berücksichtigt werden.





Lesen Sie den Artike: Haben die Erdgas-Busse bald ausgedient?

Themen Folgen