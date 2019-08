vor 33 Min.

CSU-Chef Ullrich macht sich für die Osttangente stark

Bundestagsabgeordneter Volker Ullrich ist neuer Augsburger CSU-Chef. Er äußert sich zu Verkehrsthemen und zur Zukunft des Staatstheaters.

Von Michael Hörmann

Gegenwärtig sind die Bewohner der südlichen Stadtteile Augsburgs mal wieder ganz besonders genervt: Wegen der vielen Baustellen auf der B17 weichen Autofahrer auf die Route durch Inningen und Göggingen aus. Staufallen gibt es zudem einige im Stadtgebiet. Volker Ullrich, Bundestagsabgeordneter und neugewählter CSU-Bezirkschef, sieht Handlungsbedarf: „Wir müssen die Planungen für die Osttangente vorantreiben.“ Diese Trasse wäre die dringend nötige Entlastung der jetzigen B17 im Westen der Stadt.

Die Osttangente, für die das Staatliche Bauamt zuständig ist, würde zwischen Autobahn und Mering verlaufen. Die Überlegung ist, die Trasse ab der Autobahn-Anschlussstelle Friedberg über die AIC25neu unddannüber den Chippenham-Ring in Friedberg laufen zu lassen, bevorsieauf die jetzige B2 kommt. Um Kissing und Mering zu entlasten, wird die Trasse von den Orten in Richtung Bahnlinie weggeführt. In einem weiteren Abschnitt wäre die Fortsetzung von Mering bis nach Königsbrunn denkbar.

Der Verkehr sei eine der wesentlichen Zukunftsfragen für die Entwicklung der Stadt Augsburg, sagte Ullrich bei einem Pressegespräch, in dem er auch Bezug auf seine Funktion als Augsburgs CSU-Chef nahm. Ullrich setzt auf das Zusammenspiel der Verkehrsarten. Dazu gehöre für ihn selbstverständlich auch der Ausbau von Radwegen im Stadtgebiet. Eine „gute Bahnanbindung nach München“ sei nötig. Die gegenwärtige Situation könne nicht befriedigen. Der Ärger von Fahrgästen sei nachvollziehbar, so Ullrich. Die Idee einer Magnet-Schwebebahn auf dem Mittelstreifen der A8 zwischen Augsburg und dem Bahnhof in Pasing hält der CSU-Bundestagsabgeordnete für wenig zielführend: „Man sollte die Strecken dort bauen, wo die Menschen wohnen.“ Ullrich verweist darüber hinaus auf die hohen Kosten des Projekts, da allein für einen Kilometer Strecke mit mindestes 30 Millionen Euro kalkuliert werde.

CSU-Mann Ullrich über Markus Söder

Ums Geld geht es auch in der Diskussion über die Zukunft des Staatstheaters Augsburg. Eine Kostensteigerung um weitere 20 Millionen Euro wird prognostiziert. Der Deckel für Sanierung des Großen Hauses und Neubau liegt gegenwärtig bei 186 Millionen Euro. Ullrich sieht zunächst die Stadt in der Pflicht, auch wenn der Freistaat beteiligt ist: „Wir dürfen nicht immer nach dem Freistaat rufen.“ Zunächst müsse die Stadt überlegen, wie man den Mehrkosten begegnen könne. Ullrich verweist darauf hin, dass der Freistaat durch seinen Einstieg ins Staatstheater die Stadt bei den Betriebskosten entlastet habe. Bei der Modernisierung des Theaterstandorts Augsburg will sich der Freistaat nach Stand der Dinge mit 107 Millionen Euro beteiligen. „Es ist eine überproportional hohe Förderung“, sagt Ullrich, der nach eigenen Angaben einen guten Draht zu Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder hat: „Augsburg ist zwar der kleinste der zehn CSU-Bezirksverbände, aber es ist die Stadt, in der ein CSU-Oberbürgermeister reagiert.“ Das solle so bleiben. Darum habe Söder auch volle Rückendeckung für die OB-Kandidatin Eva Weber signalisiert. Amtsinhaber Kurt Gribl tritt bei der Wahl im Frühjahr 2020 nicht mehr an.

