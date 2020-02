05.02.2020

CSU will günstiges Park&Ride-Ticket

Die CSU ist vom Radbegehren wenig angetan und präsentiert Alternativvorschläge

Von Stefan Krog

Parallel zu ihren distanzierenden Äußerungen zum anstehenden Radler-Bürgerbegehren hat die CSU-OB-Kandidatin Eva Weber einen 20-Punkte-Katalog zum Thema Mobilität präsentiert. In ihren Gesprächen mit Bürgern im Rahmen des Wahlkampfs sei keine klare Bevorzugung für ein Verkehrsmittel deutlich geworden. „Es gibt da eine schweigende Mehrheit, die sich auf pragmatische Lösungen der Politik verlässt“, so Weber. Bürger wollten jederzeit die Wahl haben, mit welchem Verkehrsmittel sie unterwegs sind. Nur das Fahrrad zu bevorzugen, funktioniere nicht. „Das ältere Ehepaar im Stadtteil fährt nun mal nicht Lastenrad. Sie sind auf das Auto angewiesen“, so Weber.

Für die Hermanstraße sei aber die probeweise Einrichtung eines Radstreifens sinnvoll, so Weber. Das Thema hatten die Grünen angestoßen. Auch mehr Fahrradabstellplätze sowie Radwege aus jedem Stadtteil in die Innenstadt seien nötig. Weber setzt auch auf ein Park-and-ride-Ticket im Zuge der Bewertung der Tarifreform. Park-and-ride-Nutzer sollen weniger für den Nahverkehr zahlen, um einen Anreiz für die Nutzung der Plätze zu schaffen. Auch für Pendler solle es ein entsprechendes Angebot geben. Nötig sei auch ein Ausbau der Park-and-ride-Plätze. Sinnvoll sei es auch, für den Lieferverkehr einen Ring von Verteilstationen um die Innenstadt einzurichten. Die Lieferung ins Haus soll mit dem Lastenrad oder E-Mobilen erfolgen. Weber möchte auch eine Verkehrsberuhigung der Karolinenstraße und fordert einen Flächenmanager, der bei der Aufteilung des verknappten Raumes in der Stadt berät.

Seitens des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, der zu den Initiatoren des Radbegehrens gehört, heißt es, dass man Eva Weber an ihrer Aussage, sichere Radwege aus jedem Stadtteil in die Innenstadt zu schaffen, messen werde. „Der ADFC ist gespannt, ob jetzt endlich Tempo 30 im Pferseetunnel ausgeschildert wird oder die katastrophale Radwegführung im Oberen Graben baulich angegangen wird“, so Vorstandsmitglied Arne Schäffler. In der Gesamtschau gebe es in Webers Programm keine klare Ausrichtung für eine Mobilitätswende.

