Caritas-Brand, Starbucks, "Drei Möhren": Was die Augsburger 2018 bewegte

Was beschäftigte die Augsburger im Jahr 2018? Diese regionalen Themen lösten die meisten Emotionen auf dem Facebook-Kanal unserer Redaktion aus.

Von Marina Mengele

Diese Neueröffnungen gefielen den Augsburgern besonders

Augsburg hat im vergangenen Jahr viele neue Geschäfte und Restaurants bekommen. Das waren die beliebtesten Neueröffnungen laut den Reaktionen auf dem Facebook-Account unserer Redaktion:

Die neue Trampolinhalle nahe der Autobahnanschlussstelle Augsburg-Ost. Die Eröffnung wurde bereits im Februar angekündigt und gefiel auf unserem Facebook-Kanal über 2500 Menschen. In den Kommentaren schrieb zum Beispiel Nutzer Maxi Heiß: "Meine Gebete wurden erhört."

Ein bisschen müsst ihr euch noch gedulden...

Auch das Burgerrestaurant "Hans im Glück" löste viele Reaktionen aus: Die Ankündigung zur Neueröffnung der Burgerkette im Textilviertel gefiel über 2400 Facebook-Nutzern. So schrieb Anja Braun: "Augsburg wird immer interessanter."

Das bekannte Burger-Restaurant ist im Augsburger Textilviertel zu finden.

Auch der Einzug der Kaffee-Kette "Starbucks" am Königsplatz fand viel Beachtung. Es gab aber nicht nur positive Kommentare. So schrieb eine Facebook-Nutzerin: "Super, noch mehr Abfall durch Coffee to go. Ich freue mich ... nicht! Noch dazu zu völlig überteuerten Preisen. Hätte es nicht ein lokaler Anbieter sein können?" Knapp 1900 Nutzer interagierten mit unserer Facebook-Meldung.

Gerüchte gab es ja schon lange. Jetzt ist klar: Starbucks kommt.

Eine weitere Neueröffnung spaltete die Augsburger Gemüter

Im August eröffnete die zweite Primark-Filiale Bayerns in Ingolstadt. Darüber war die Freude auf der einen Seite sehr groß, wie bei der Facebook-Nutzerin Daniela Himmelmeir: "Ich glaub wir müssen bald shoppen gehen!" Andere machten sich wegen der Herstellung Sorgen: "Es scheint hier ja noch ziemlich viele Begeisterte zu geben. Warum eigentlich? Miserable Qualität, menschenunwürdige Produktionsbedingungen, schlechte Personalbedingungen..."

Ursprünglich sollte die Eröffnung des Ingolstädter Primarks bereits Anfang des Jahres stattfinden - jetzt hat das Warten ein Ende, am 30.08. öffnet Bayerns zweiter Primark.

Der Verlust eines Traditionscafés traf viele schwer

Im November wurde bekannt, dass das Eiscafé Cortina an der Karolinenstraße für immer geschlossen hat - nach 59 Jahren in Augsburg. In über 230 Kommentaren teilten die Augsburger ihr Entsetzen, aber auch die schönen Erinnerungen, die sie mit dem Kult-Eiscafé verbinden. So schrieb Uwe Bartha auf Facebook: "Da hab ich vor über 35 Jahren mit meiner ersten großen Liebe romantisch Lasagne gegessen - Erinnerung bleibt."

Zwei große Kriminalfälle erschütterten die Augsburger 2018

Im Juli und im September erschütterten zwei große Kriminalfälle die Facebook-Community unserer Redaktion.

Vor knapp einem halben Jahr brannte das Caritas-Gebäude in Göggingen nieder. Wenige Tage später war klar, dass es sich um Brandstiftung handelte. Der Brand traf mehr als 100 Mitarbeiter. Anteil am Schicksal der Betroffenen nahmen auch über 600 Facebook-Abonnenten.

Das Caritas-Gebäude in Göggingen brennt. Wir halten Euch auf dem Laufenden.

Im September 2018 folgte eine weitere schwere Straftat. Nach dem Herbstplärrer wurde eine Jugendliche in Neusäß überfallen und vergewaltigt. Die Polizei fahndet noch immer nach dem Täter. Unter dem Facebook-Beitrag zeigten sich die Leser in über 230 Kommentaren schockiert.

Ein unbekannter Täter überfällt eine Jugendliche nach ihrem Plärrerbesuch im Bereich des Bahnhofs. Die Polizei sucht Zeugen.

AfD-Parteitag in Augsburg löste viele Reaktionen aus

6000 Menschen sollen nach Schätzungen am 30. Juni 2018 gegen den AfD-Parteitag in Augsburg demonstriert haben. Das gefiel über 900 unserer Facebook-Nutzer. Kommentare gab es von Kritikern der AfD, aber auch von Unterstützern.

"Drei Mohren" oder "Drei Möhren"?

Im August forderte die Augsburger Jugendgruppe von Amnesty International die Umbennung des bekannten Hotels "Drei Mohren".

Sollte das Hotel eurer Meinung nach seinen Namen ändern?

In über 750 Kommentaren auf Facebook waren sich die meisten einig: Der Name soll bleiben und sei Tradition. Humorvoll schrieb ein Nutzer: "Auf die Meldung erstmal ein Zigeunerschnitzel, einen Mohrenkopf und ein kühles Dunkles von Schwarzbräu."

2018 - ein schweres Jahr für zwei junge Familien

Im Januar suchte die Familie des damals sechs Monate alten Julian einen Stammzellenspender. Der kleine Bub, der an Leukämie erkrankte, brauchte dringend Hilfe. Über 2400 Mal wurde der Beitrag unserer Redaktion geteilt:

Julian aus Huisheim im Kreis Donau-Ries ist nur wenige Monate alt, als bei ihm Leukämie festgestellt wird.

Am Ende gab es gute Nachrichten. Bei der großen Typisierungsaktion wurde ein passender Spender gefunden und im Mai ging es dem Kleinen nach der Transplantation schon besser.

Die Geschichte einer weiteren jungen Familie aus der Region bewegte die Facebook-Gemeinde unserer Redaktion im November. Im Augsburger Klinikum lag der schwerkranke Finn. Weil es keinen passenden Pflegedienst für die Familie aus dem Landkreis Dillingen gibt, kann der kleine Bub nicht nach Hause. Dieser Artikel wurde über 970 mal geteilt. Doch bisher war die Suche nach passenden Pflegekräften vergeblich. Der im Mai geborene Finn wurde erstmal in ein Pflegeheim in der Oberpfalz verlegt.

Der schwerkranke Bub aus Dillingen liegt seit Monaten im Augsburger Klinikum. Er könnte längst zuhause sein. Wenn die Mama einen Pflegedienst finden würde.

Freude über tierischen Besuch

Der Jahresrückblick 2018 soll positiv enden. Daher zeigen wir hier noch einmal den tierischen Besucher, der die Augsburger am 1. Mai erfreut hatte: