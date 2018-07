vor 41 Min.

Caritas: Ermittler suchen mit Spürhund die Brandruine ab

Ermittler suchen mit Spürhund Aicky in dem ausgebrannten Caritas-Sozialzentrum in Augsburg nach Spuren von Brandmitteln wie etwa Benzin.

War es Brandstiftung oder ein technischer Defekt? Die Ermittlungen in dem ausgebrannten Sozialzentrum der Caritas in Augsburg sind nicht einfach.

Von Jörg Heinzle

Die Ermittlungen der Kripo nach dem verheerenden Großbrand im Caritas-Sozialzentrum im Augsburger Stadtteil Göggingen dauern an. Auch am Dienstag werde die Brandruine noch einmal von den Brandermittlern der Kriminalpolizei untersucht, sagt Polizeisprecher Siegfried Hartmann. Dabei setzen die Kripobeamten auch einen speziellen Spürhund ein, der Spuren von Brandbeschleunigern wie etwa Benzin erschnüffeln kann.

Wie es zu dem Großfeuer am Sonntagabend kommen konnte, ist noch immer unklar. Eine Theorie ist, dass zunächst ein Kleintransporter in Brand geraten sein könnte, der im Hof stand. Von dort aus könnten die Flammen dann auf das in Holzständerbauweise errichtete Gebäude übergegriffen haben. Das Fahrzeug wurde allerdings das ganze Wochenende über nicht bewegt. Möglich wäre auch ein technischer Defekt, etwa an einem elektrischen Gerät. Allerdings, so heißt es bei der Caritas, sei erst vor acht Wochen die gesamte Elektrik des Gebäudes von einem Fachmann überprüft worden. Eine Brandstiftung schließen die Ermittler derzeit zumindest nicht aus – das zeigt sich auch daran, dass nun ein sogenannter Brandmittel-Spürhund eingesetzt wird. Polizeihund Aicky von der Hundestaffel der Augsburger Polizei ist am Dienstagnachmittag dort mit seiner Nase im Einsatz.

Die Feuerwehr war nach wenigen Minuten vor Ort

Was alle Beteiligten verwundert, ist die große Geschwindigkeit, mit der sich das Feuer am Sonntagabend ausgebreitet hat. Nach Informationen unserer Redaktion können sich das auch die Brandermittler nicht so recht erklären. Und bei der Feuerwehr sagt man, es sei zumindest „merkwürdig“. Denn obwohl die Einsatzkräfte sehr schnell reagierten, war das Gebäude nicht mehr zu retten. Um 21.08 Uhr ist bei der Leitstelle der Feuerwehr der erste Notruf eingegangen. Es war der Hausmeister des Sozialzentrums, dessen Hund als erster bemerkt hatte, das etwas nicht stimmt. Nur sechs Minuten später, um 21.14 Uhr, war bereits der Löschzug aus der Südwache der Berufsfeuerwehr vor Ort. Zwei Minuten später kam auch schon der erste Wagen der Freiwilligen Feuerwehr aus Göggingen. Zu dieser Zeit stand das Gebäude aber schon lichterloh in Flammen.

Allerdings: Sowohl das aus Holz gebaute Gebäude wie auch das darin gelagerte Material – unter anderem Kleidung und Möbel – waren für die Flammen quasi ein „gefundenes Fressen“.

Bereits am Montag hatte die Polizei auch eine Drohne eingesetzt, um sich einen Überblick über das teilweise eingestürzte Gebäude zu verschaffen. Auch Beamte des Landeskriminalamts halfen bei den Ermittlungen. Der Diözesan-Caritasdirektor Andreas Magg, sagte, einer seiner ersten Gedanken sei am Sonntag gewesen, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte. Dass sich die Caritas auch stark für Flüchtlinge engagiert, komme bei manchen Menschen derzeit nicht gut an. Er hoffe, so Magg, dass sich diese Befürchtung nicht bestätige.

Das Gebäude ist nicht mehr zu retten

Die Verantwortlichen beim Caritas-Stadtverband gehen indes davon aus, dass das Gebäude nicht mehr zu retten ist. Sie rechnen damit, dass das Sozialzentrum neu gebaut werden muss. Allerdings geht das nicht von heute auf morgen. Auch wenn alles schnell genehmigt werde, sagt Geschäftsführer Walter Semsch, „müssen wir davon ausgehen, dass erst in eineinhalb Jahren das neue Sozialzentrum wieder steht.“ 120 Frauen und Männer hatten in dem vor acht Jahren eröffneten Sozialzentrum ihren Arbeitsplatz. 50 im pädagogischen Bereich, 50 in einem Arbeitslosenförderprojekt und 20 in der Küche des Projekts „Café Werthmanns“.

Im Gebäude bedand sich unter anderem ein großes Kleider- und Möbellager, in dem sich Bedürftige eindecken konnten. Dafür wird jetzt ein Ausweichquartier gesucht. Büros sollen unter anderem in einem leer stehenden Pfarrhaus in Göggingen eingerichtet werden. Außerdem kann das „Café Werthmann“ vorübergehend die Küche einer anderen Caritas-Einrichtung in Augsburg nutzen. Im abgebrannten Sozialzentrum wurden unter anderem täglich 250 Essen für Kindergartenkinder zubereitet. Sie werden jetzt von der anderen Küche aus versorgt.

Themen Folgen