Caritas-Großbrand: Verdächtiger kommt aus der U-Haft frei

Nach dem Großbrand im Caritas-Sozialzentrum in Augsburg saß ein 28-jähriger Ex-Mitarbeiter in Untersuchungshaft. Nun kommt er aber wieder frei.

Von Jörg Heinzle

Wende im Fall der Brandstiftung beim Caritas-Sozialzentrum in Augsburg: Der 28-jähriger Augsburger, der seit dem vergangenen Wochenende als Tatverdächtiger in Untersuchungshaft saß, ist nach Informationen unserer Redaktion an diesem Freitag wieder aus der Haft entlassen worden. Die weiteren Ermittlungen haben den Tatverdacht gegen den ehemaligen Mitarbeiter des Sozialzentrums nicht erhärten können.

Der Rechtsanwalt des 28-Jährigen, Ralf Schönauer, sagte unserer Redaktion, er habe noch am Donnerstag eine Haftbeschwerde eingereicht. Auch die Staatsanwaltschaft habe am Freitag beantragt, den Haftbefehl gegen den Mann wieder aufzuheben. Nach Angaben von Ralf Schönauer gebe es offensichtlich gewichtige Indizien dafür, dass sich der 28-Jährige zur Tatzeit nicht am Tatort, sondern in seiner einige hundert Meter entfernten Wohnung aufgehalten habe.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte inzwischen die Freilassung des 28-Jährigen. Eine Gegenüberstellung des Mannes mit einem Augenzeugen habe zusammen mit weiteren Erkenntnissen dazu geführt, dass der dringende Tatverdacht derzeit nicht aufrechterhalten werden könne.



Die Kripo geht weiter dem Verdacht der Brandstiftung nach

Das erst vor acht Jahren eröffnete Haus in der Depotstraße in Göggingen wurde durch das Feuer am Sonntag, 8. Juli, so stark beschädigt, dass es abgerissen und neu gebaut werden muss. Die Kripo nimmt derzeit eine Schadenssumme von rund 2,5 Millionen Euro an. Bis ein Neubau steht, kommen die Caritas-Einrichtungen in anderen kirchlichen Gebäuden unter.

Trotz der Freilassung des 28-jährigen Verdächtigen geht die Kripo nach Informationen unsere Redaktion nach wie vor dem Verdacht nach, dass es sich bei dem Feuer um eine Brandstiftung gehandelt hat. Dafür sprechen auch früh aufgenommene Fotos, die zeigen, dass nahezu gleichzeitig an mehreren Stellen in dem Gebäude Feuer ausgebrochen sein müssen.

Matthias Nickolai, der Sprecher der Augsburger Staatsanwaltschaft, sagt: "Die Ermittlungen sind noch nicht beendet." Neben der weiteren Spurenauswertung seien auch noch die Stellungnahmen von Sachverständigen zur Brandursache abzuwarten.

