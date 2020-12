vor 47 Min.

"Catcalls of Augsburg": Junge Frauen und ihr kreativer Protest gegen Belästigung

Plus Junge Frauen wollen auf der Straße nicht belästigt werden. Unter "Catcalls of Augsburg" haben sie ihre Forderungen mit Kreide aufs Pflaster der Fußgängerzone geschrieben.

Mit einem "Sternmarsch" durch die Innenstadt haben 14 Aktivistinnen von "Catcalls of Augsburg" auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht. Anfang Dezember war eine Kreideaktion gegen einen rassistischen Catcall vor dem Augsburger Rathaus von der Feuerwehr entfernt worden, nachdem sich Passanten durch den Kreideschriftzug belästigt gefühlt und die Polizei gerufen hatten.

"Catcalls of Augsburg" veranstalten Sternmarsch durch die Innenstadt

Als Catcalling (Katzengeschrei im Sinne von "Hinterherrufen" oder "Hinterherpfeifen") bezeichnet man eine Art der Belästigung im öffentlichen Raum, bei der eine Person mit unerwünschten Äußerungen, meist sexueller Art, konfrontiert wird. Unter dem Namen "Catcalls of Augsburg" wehren sich junge Augsburgerinnen gegen diese Form der Belästigung. Unter anderem sammeln sie diskriminierende Anmachsprüche und schreiben sie mit Kreide da auf die Straße, wo der Übergriff stattgefunden hat. Bei einer dieser Aktionen am Rathaus kamen sie im Dezember mit der Polizei in Konflikt.

Um sich gegen diese Einschränkung ihrer Meinungsfreiheit zu wehren, fand am Sonntag der Sternmarsch durch Maximilianstraße, Annastraße, Steingasse, Karolinenstraße, Am Perlachberg, Elias-Holl Platz/Eisenberg und Philippine-Welser-Straße statt. Dabei schrieben die Frauen und auch einige Männer Aussagen wie "My Body, My Choice" (Mein Körper, meine Entscheidung) auf das Pflaster der Fußgängerzone. (att)

