12:00 Uhr

Chef von Laufhaus muss eine Million Steuerschulden begleichen

Der Chef eines Laufhauses in Lechhausen muss viel Geld nachzahlen. Der Prozess wirft auch ein Licht auf die Zustände in solchen Etablissements.

Von Michael Siegel

Eine Million Euro Steuerschulden muss ein 58-jähriger Angeklagter begleichen – und er muss für zwei Jahre und sieben Monate ins Gefängnis. Der gelernte Kfz-Elektriker betrieb seit dem Jahr 2000 ein sogenanntes Laufhaus, einen bordellartigen Betrieb, im Lechhauser Gewerbegebiet. Dafür hat er nach Ansicht des Augsburger Amtsgerichts viel zu wenig Umsatzsteuer gezahlt.

Üblicherweise etwa sieben oder acht Frauen mieteten sich ein Zimmer für anfangs 80, später bis zu 135 Euro täglich im Gebäude des Angeklagten und arbeiteten dort als Prostituierte. Zwar zahlte der 58-Jährige alle Jahre die Umsatzsteuer für seine Mieteinnahmen, aber nur die. Er hätte aber auch – was er laut Anklageschrift gewusst habe – auch die Einnahmen seiner Mieterinnen versteuern müssen, die ansonsten keine Abgaben auf ihre Einnahmen an den deutschen Fiskus abführen.

Der 58-Jährige soll schon früh gewusst haben, was ihm droht

Der Angeklagte, in dieser Sache seit April in Untersuchungshaft, machte zunächst keine Angaben. Wie sich aus von Richter Julian Küffer verlesenen Unterlagen aus den Akten zeigte, erkannte der 58-Jährige das Problem schon recht früh, als er vom Urteil gegen einen Kollegen las.

Bereits 2012 hatte er den Gestalter der Internetseite seines Hauses darauf hingewiesen, dass er und andere Kollegen massive Probleme bekommen könnten, wenn man von den Finanzbehörden quasi wie ein Bordellbetreiber eingeschätzt werde und nicht nur als Zimmervermittler. Um dem entgegenzuwirken, sei erforderlich, alle Passagen von der Internetseite abzuändern, die entsprechende Anhaltspunkte geben könnten. Beispielsweise dürfe nicht von „wir“ im Zusammenhang mit dem Etablissement geschrieben werden, auch nicht von „unsere Damen“. Vielmehr müsse alles getan werden, um den Eindruck zu vermitteln, als seien die Damen in dem Betrieb lediglich eingemietet und sonst völlig selbstständig.

Es kamen bis zu 630 Besucher an einem Tag

Als jedoch das Finanzamt zu einer Betriebsprüfung für die Jahre 2012 bis 2014 in dem Etablissement auftauchte, fanden die Beamten verschiedene Hinweise darauf, dass es sich doch um einen bordellartigen Betrieb handle und der „Chef“ für alle Einnahmen der Frauen steuerpflichtig sei. Es habe nicht nur die Internetseite als gemeinsame Werbeplattform für das Haus gegeben. Es gab einen gemeinsamen Sicherheitsdienst. Es gab eine Hausdame, die für Ordnung sorgte. Es gab gemeinschaftlich genutzte Räume wie eine Küche. Es gab einen Putzdienst... Also sah sich das Finanzamt nach Worten des federführenden Beamten gefordert, die ausstehenden Steuern zu schätzen und nachzufordern. Anhand der Umsatzsteuerzahlungen für die Vermietungen konnte sich das Amt hier eine erste Rechengrundlage schaffen. Bei der Durchsuchung hätten sich auch Zählerprotokolle gefunden, in denen die Zahl der Gäste des Etablissements festgehalten war.

Diese Zahl bewegte sich zwischen etwa 300 und maximal 630 Besuchern täglich bei 350 geöffneten Tagen pro Jahr. Um sich nicht dem Vorwurf von „Traumzahlen“ auszusetzen, habe das Finanzamt bei seiner Schätzung zugunsten des Angeklagten angesetzt, dass es lediglich bei jedem dritten Kundenbesuch zu einem zahlungspflichtigen Kontakt gekommen sei. Festzustellen sei gewesen, dass üblicherweise sechs bis acht Frauen in dem Etablissement arbeiteten. Die Prostituierten hätten bei ihrer Vernehmung zwischen vier und 15 Kundenkontakten pro Tag eingeräumt. Als weitere Berechnungsgrundlage setzte das Finanzamt einen Wert von 40 Euro Umsatz pro Kunde an – der niedrigste Preis, den eine interne Preisliste des Hauses nannte. Folglich, so der Finanzbeamte, komme man auf einen Betrag von rund 600 Euro, den jede der Prostituierten durchschnittlich pro Arbeitstag erwirtschaftet habe. Aus all diesen Faktoren ermittelte das Finanzamt eine Umsatzsteuerschuld von rund 1,5 Millionen Euro, die der Angeklagte dem Finanzamt für die Zeit zwischen 2011 und 2016 schuldig sei. Die insgesamt 27 Bescheide seien inzwischen erlassen, allerdings noch nicht rechtskräftig.

Der Mann wird verurteilt

An drei Verhandlungstagen hörte das Schöffengericht zahlreiche Zeuginnen an, darunter Frauen, die in dem Etablissement gewohnt und gearbeitet hatten. Nach den Zeugenvernehmungen rechnete das Gericht erneut nach und reduzierte die Steuerschuld des Angeklagten bezogen auf das Strafverfahren von 1,5 auf eine Million Euro.

Staatsanwalt Benedikt Weinkamm plädierte für eine Haftstrafe von drei Jahren für den Angeklagten. Verteidiger Markus Karrer sah eine Strafe von maximal zwei Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt werden könne, für angemessen an. Das Schöffengericht um Richter Küffer sprach den Angeklagten schuldig und verhängte eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten wegen Steuerhinterziehung. Es war zu der Ansicht gekommen, dass der Betrieb „bordellartig“ sei und der Angeklagte als Inhaber auch für die Umsatzsteuerschuld der Prostituierten zuständig sei. Auch wird vom Angeklagten Wertersatz in Höhe von einer Million Euro gefordert. Der Untersuchungshaftbefehl gegen den 58-Jährigen wurde aufgehoben, zumindest bis zur Rechtskraft des Urteils (bei einer möglichen Berufung) durfte er erst einmal nach Hause gehen.

Lesen Sie dazu auch: Augsburger Pfarrer will Sex mit Prostituierten verbieten

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen