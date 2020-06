15:16 Uhr

Chlorgasaustritt im Freibad: Anwohner sollen Fenster schließen

Am Sonntagnachmittag ist es zu einem Chloraustritt im Freibad Bärenkeller gekommen. Anwohner sollen derzeit ihre Fenster schließen.

Von Michael Hörmann

Der Badebetrieb im Bärenkellerbad wurde am Sonntagmittag kurzfristig beendet. Gegen 13.15 Uhr kam bei der Einsatzzentrale der Polizei die erste Meldung an, dass es einen Chlorgasaustritt gegeben habe. Das Bad wurde daher kurzfristig geräumt. Besucher mussten ihre Badesachen einpacken und die Freizeiteinrichtung verlassen. Anwohner im Bärenkeller wurden von der Polizei darüber informiert, dass sie ihre Fenster geschlossen halten sollen. Die Feuerwehr rückte zudem ins Bärenkellerbad an.

Technischer Defekt sorgt für Chloraustritt im Freibad Bärenkeller

Verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich um einen technischen Defekt handeln. Der Schaden sollte vor Ort behoben werden, hieß es am Sonntagnachmittag. Da es gegenwärtig wegen der Corona-Pandemie im Bärenkellerbad einen Zwei-Schicht-Betrieb gibt, mussten Besucher, die für den Nachmittag einen Abstecher reserviert hatten, unverrichteter Dinge wieder gehen.

Chlor wird zu Entkeimung von Schwimmbädern eingesetzt. Chlor ist ein besonders weit verbreitetes, technisch vielfältig eingesetztes, giftiges, ätzendes und oxidierendes Gas. Erkennbar wird es durch einen vergleichsweise üblen Geruch.

Wie es am Sonntag hieß, soll das Bärenkellerbad am Montag wieder regulär öffnen.

Themen folgen