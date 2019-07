vor 45 Min.

Christen-Konferenz „Mehr“ kommt 2020 zurück

Das ökumenische Glaubensevent des Gebetshauses hatte 2019 eine Pause gemacht. Was nun ansteht

Bei ihrer letzten Auflage 2018 hatte die Christen-Konferenz „Mehr“ in der Messe Tausende Besucher angezogen. Vor allem bei einem eher jungen Publikum kam die Veranstaltung an. 2019 allerdings pausierte das ökumenische Glaubensevent. Die Ausrichter vom Augsburger „Gebetshaus“ teilten mit, man brauche mal eine Pause.

Im nächsten Jahr nun soll die „Mehr“ zurückkommen. Wie das Gebetshaus mitteilt, sei in der vergangenen Woche der Vorverkauf zu der Veranstaltung gestartet, die vom 3. bis 6. Januar 2020 im Messezent-rum stattfinden soll. Schwerpunkt des viertägigen Events sollen Vorträge unterschiedlicher christlicher Referenten sein – vorrangig vom Leiter des Gebetshauses, dem katholischen Theologen Johannes Hartl. Dazu soll es laut Pressemitteilung „Live-Lobpreiszeiten mit verschiedenen christlichen Musikern und Bands“, eine Besuchermesse für christliche Werke, Organisationen und Medien mit rund 150 Ausstellern und einen neuen Programmpunkt namens „MEHRtheologie“ geben. Dabei sollen sich demnach Dozierende und Forschende theologischer Hochschulen und Ausbildungsstätten begegnen und austauschen. Die Tickets für die „Mehr“ kosten, je nach Alter, Buchungszeit und Umfang zwischen zehn und 185 Euro.

Das Gebetshaus zählt zur Strömung der „charismatischen Erneuerung“ in der katholischen Kirche, die eine gewisse Ähnlichkeit mit evangelischen Freikirchen besitzt. Der Verein hat seinen Standort in einem Gebäude in einem Gewerbegebiet in Göggingen. Im Gebetshaus wird jeden Tag im Jahr ununterbrochen gebetet. Leiter Johannes Hartl tritt auch als Sprecher bei Veranstaltungen deutschlandweit sowie im deutschsprachigen Ausland auf.

Das Gebetshaus hatte im vergangenen Jahr auch die „Schön“-Konferenz im Kongress am Park veranstaltet, die sich an Kunstfreunde und Kreative richtete und thematisch um Schönheit und Inspiration drehte. Auch von dieser Konferenz soll es im kommenden Jahr eine neue Auflage geben. (AZ)

