vor 1 Min.

Christkindlesmarkt Augsburg 2019: Öffnungszeiten, Programm, Termine

Der Augsburger Christkindlesmarkt 2019 auf dem Rathausplatz in Augsburg lädt zum Verweilen, Schlemmen und Kaufen ein. Hier die Infos rund um Öffnungszeiten, Anfahrt und Parken.

Der Christkindlesmarkt 2019 in Augsburg nähert sich dem Ende. Egal, ob Sie zum ersten Mal in diesem Jahr hinwollen oder ihn in den vergangenen Wochen schon oft besucht haben: Hier finden Sie die Informationen zum Weihnachtsmarkt.

Auch heuer hat der Augsburger Christkindlesmarkt wieder tagtäglich bis zum 24. Dezember geöffnet. Hier präsentieren wir Ihnen alle Infos rund um Termine, Programm, Öffnungszeiten, Anfahrt und Parken.

Programm beim Christkindlesmarkts Augsburg 2019

Der Augsburger Christkindlesmarkt 2019 nähert sich dem Ende: Der Weihnachtsmarkt am Rathausplatz startete schon vor fast einem Monat am Montag, 25. November 2019, mit der Eröffnungsfeier. Um 18 Uhr fand die feierliche Eröffnung durch Oberbürgermeister Kurt Gribl statt. Höhepunkt bei der Eröffnung war der Auftritt des Opernsängers Stefan Sevenich an, der unter anderem am Augsburger Staatstheater und der Dresdener Semperoper auftritt. Außerdem gab und gibt es auch in diesem Jahr wieder das Engelesspiel. Die Feier zur Eröffnung des Weihnachtsmarkts dauerte am Montag, 25. November 2019, bis 22 Uhr.

Der Augsburger Christkindlesmarkt 2019 eröffnet am 25. November. Bild: Silvio Wyszengrad (Archiv)

Augsburger Christkindlesmarkt 2019: Termine des Engelesspiels

Das Engelesspiel (Engelspiel) findet traditionell zur Eröffnung des Augsburger Christkindlesmarkt statt. Zudem gibt es weitere Termine für die Aufführung des Engelesspiels. Hier die Übersicht aller Termine jeweils um 18.00 Uhr im Winter 2019:

Termine Engelesspiel 2019 Freitag 29.11.2019 Samstag 30.11.2019 Sonntag 1.12.2019 Freitag 6.12.2019 Samstag 7.12.2019 Sonntag 8.12.2019 Freitag 13.12.2019 Samstag 14.12.2019 Sonntag 15.12.2019 Freitag 20.12.2019 Samstag 21.12.2019 Sonntag 22.12.2019 Montag 23.12.2019

Beim Engelesspiel erscheinen 23 Kinder, die als Engel verkleidet sind, an den Fenstern des Augsburger Rathauses und verwandeln das Gebäude in einen riesigen Adventskalender. Bei den "Engeln" handelt es sich um Kinder aus Augsburg, die aus Sicherheitsgründen bei den Aufführungen durch die Bergwacht gesichert werden.

Eine Szene des Engelesspiels auf dem Augsburger Christkindlesmarkt. Bild: Silvio Wyszengrad (Archiv)

Christkindlesmarkt Augsburg: Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt

Der Augsburger Christkindlesmarkt ist nach der Eröffnung jeden Tag geöffnet – bis einschließlich Heilig Abend (24. Dezember 2019). Die Öffnungszeiten unterscheiden sich je nach Wochentag. In unserer Übersicht finden Sie die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts zwischen 25. November und 24. Dezember 2019:

Öffnungszeiten Christkindlesmarkt Augsburg Montag 10 bis 20 Uhr Dienstag 10 bis 20 Uhr Mittwoch 10 bis 20 Uhr Donnerstag 10 bis 20 Uhr Freitag 10 bis 21.30 Uhr Samstag 10 bis 21.30 Uhr Sonntag 10 bis 20 Uhr

An einigen Tagen weichen die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts ab - so zum Beispiel zur Eröffnung. In der Übersicht sehen Sie, wie lange der Christkindlesmarkt unter anderem am Start-Tag und an Heilig Abend geöffnet hat.

Sonder-Öffnungszeiten Christkindlesmarkt Augsburg Eröffnungsfeier, 25.11.2019 18 bis 22 Uhr Weihnachtseinkaufszauber, 29.11.2019 10 bis 24 Uhr Weihnachtseinkaufszauber, 23.12.2019 10 bis 22 Uhr Heilig Abend, 24.12.2019 10 bis 14 Uhr

Christkindlesmarkt Augsburg: Die Öffnungszeiten unterscheiden sich je nach Wochentag. Bild: Silvio Wyszengrad (Archiv)

Augsburger Christkindlesmarkt 2019: Programm im Überblick

Neben dem üblichen Weihnachtsmarkt-Angebot gibt es auch 2019 wieder ein üppiges Programm.

Datum Programm-Punkt Uhrzeit Montag, 25.11.2019 Eröffnungsfeier 18.00 Uhr Dienstag, 26.11.2019 Bläsergruppe aus Aretsried 18.00 Uhr Donnerstag, 28.11.2019 Bläsergruppe aus Aretsried 18.00 Uhr Freitag, 29.11.2019 Baarer Alphorngruppe 16.00 Uhr

Engelesspiel 18.00 Uhr Samstag, 30.11.2019 Aretsrieder Alphorngruppe 13.30 Uhr

Schwäbische Daschdadrugger 16.15 Uhr

Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr

Engelesspiel 18.00 Uhr Sonntag, 01.12.2019 Alphorngruppe Waltenhofen 13.30 Uhr

Volkslieder singen im Goldenen Saal 15.00 Uhr

Aretsrieder Bläsergruppe 16.30 Uhr

Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr

Engelesspiel 18.00 Uhr Montag, 02.12.2019 Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr

Aretsrieder Bläsergruppe 18.00 Uhr Dienstag, 03.12.2019 Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr

Aretsrieder Bläsergruppe 18.00 Uhr Mittwoch, 04.12.2019 Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr Donnerstag, 05.12.2019 Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr Freitag, 06.12.2019 Ansprache vom Nikolaus 15.00 Uhr

Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr

Aretsrieder Alphorngruppe 17.00 Uhr

Engelesspiel 18.00 Uhr Samstag, 07.12.2019 Bläsergruppe König Ludwig 16.30 Uhr

Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr

Engelesspiel 18.00 Uhr Sonntag, 08.12.2019 Augsburger Drehorgelorchester 14.00 Uhr

Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr

Engelesspiel 18.00 Uhr Montag, 9.12.2019 Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr Dienstag, 10.12.2019 Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr

Aretsrieder Bläasergruppe 18.00 Uhr Mittwoch, 11.12.2019 Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr

Aretsrieder Bläasergruppe 18.00 Uhr Donnerstag, 12.12.2019 Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr Freitag, 13.12.2019 Baarer Alphorngruppe 15.30 Uhr

Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr

Engelesspiel 18.00 Uhr Samstag, 14.12.2019 Schwäbische Daschdadrugger 16.15 Uhr

Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr

Engelesspiel 18.00 Uhr

Engelesspiel 18.00 Uhr Sonntag, 15.12.2019 "Ein Augsburger Weihnachtssingen" im Goldenen Saal 11.00 Uhr

Augsburger Drehorgelorchester 14.00 Uhr

Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr

Engelesspiel 18.00 Uhr Montag, 16.12.2019 Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr

Bläsergruppe aus Aretsried 18.00 Uhr Dienstag, 17.12.2019 Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr Mittwoch, 18.12.2019 Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr

Bläsergruppe aus Aretsried 18.00 Uhr Donnerstag, 19.12.2019 Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr Freitag, 20.12.2019 Aretsrieder Alphorngruppe 16.30 Uhr

Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr

Engelesspiel 18.00 Uhr Samstag, 21.12.2019 Weihnachtskonzert der Domsingknaben im Goldenen Saal 15.00 Uhr

Schwäbische Daschdadrugger 16.15 Uhr

Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr

Engelesspiel 18.00 Uhr Sonntag, 22.12.2019 Weihnachtskonzert der Domsingknaben im Goldenen Saal 11.00 Uhr und

15.00 Uhr

Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr

Engelesspiel 18.00 Uhr Montag, 23.12.2019 Präsentation des Adventskalenders 16.45 Uhr

Abschlussveranstaltung mit Engelesspiel 18.00 Uhr Montag, 24.12.2019 Präsentation des Adventskalenders 11.30 Uhr

Christkindlesmarkt Augsburg: Was steht 2019 auf dem Programm? Bild: Silvio Wyszengrad (Archiv)

Christkindlesmarkt Augsburg 2019: Parken und Anfahrt

Der Augsburger Christkindlesmarkt findet mitten in der belebten Innenstadt auf dem Rathausplatz statt. Wer aus anderen Stadtteilen oder aus der Region anreist, sollte seine Anreise gut planen.

Anreise mit dem Auto und Parken

Wer mit dem Auto zum Weihnachtsmarkt anreisen will, sollte beachten: Parkplätze rund um den Rathausplatz sind außerordentlich rar und verhältnismäßig teuer. Als entspannte Alternative bieten sich verschiedene Park-and-Ride-Plätze (P+R) rund um die Innenstadt an. Es bietet sich der P+R-Platz am Plärrer (Montag bis Freitag: 2 Euro, Samstag und Sonntag: 2,50 Euro) an. Von diesem Parkplatz aus ist der Christkindlesmarkt in der Regel am schnellsten erreichbar – zum Beispiel mit der Straßenbahn-Linie 4 oder zu Fuß (ca. 20 Minuten). Alternativ gibt es noch die P+R-Parkplätze Spickelbad (Friedberger Straße), Augsburg-Nord, Augsburg-West, Inninger Straße, Chippenhamring oder Sportanlage Süd.

Anreise per Bahn

Wer mit der Bahn anreisen will, steigt am Hauptbahnhof Augsburg aus und fährt mit dem öffentlichen Nahverkehr in die Innenstadt. Eine aktuelle Fahrplan-Auskunft finden Sie hier. Alternativ ist der Fußweg vom Hauptbahnhof bis zum Rathausplatz in knapp 15 Minuten zu bewältigen.

Für Besucher, die aus dem Landkreis Augsburg kommen, bietet die Staudenbahn einen Sonderservice an: den Chstkindles-Takt. Die Züge fahren immer samstags zwischen Markt Wald und Augsburg. Mehr Informationen zum Fahrplan finden Sie in der Vorweihnachtszeit auf der Internetseite der Staudenbahn.

Anreise per Fernbus

Augsburg ist auch per Fernbus erreichbar. Die Fernbus-Haltestelle liegt im Norden Augsburgs. Anschließend können Besucher mit der Tram in die Innenstadt fahren. Hier finden Sie eine Fahrplan-Auskunft.

Der Augsburger Christkindlesmarkt lässt sich unter anderem per Auto, Bahn oder Fernbus erreichen. Bild: Silvio Wyszengrad (Archiv)

Weihnachtsmarkt in Augsburg: Gibt es die Möglichkeit zur Gepäck-Aufbewahrung?

Die Augsburger Verkehrs-Gesellschaft (AVG) bietet einen besonderen Service für Besucher des Christkindlesmarkt an: einen Gepäckbus. Dieser steht jeweils von Montag bis Samstag beim Merkurbrunnen am Moritzplatz. Besucher können ihr Gepäck an dem Bus abgeben und entspannt über den Weihnachtsmarkt schlendern oder in der Stadt einkaufen gehen. Die Öffnungszeiten des Gepäckbusses: Montag bis Donnerstag von 12 bis 20.30 Uhr sowie Freitag und Samstag von 12 bis 22 Uhr.

In der Region gibt es noch viele weitere Weihnachtsmärkte. Hier bieten wir einen Überblick mit Karte: zur Weihnachtsmarkt-Übersicht. (AZ)

24 Bilder Der Augsburger Christkindlesmarkt und seine Händler Bild: Dorina Pascher

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier .

Themen folgen