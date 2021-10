Zeiten, Corona-Regeln, Programm: Die Infos zum Christkindlesmarkt 2021 in Augsburg

Nach der Absage im vergangenen Jahr soll der Christkindlesmarkt in Augsburg 2021 wieder stattfinden. Hier finden Besucher die Infos rund um Öffnungszeiten, Corona-Regeln oder Programm.

Der große Christbaum auf dem Rathausplatz, Glühweinstände und Hunderte Besucher – nach der Absage im vergangenen Jahr soll bald wieder Weihnachtsstimmung in der Augsburger Innenstadt herrschen. Die Pläne der Stadt sehen vor, dass der Christkindlesmarkt 2021 vom 22. November bis zum 24. Dezember stattfinden kann.

Wann sind die Öffnungszeiten? Welche Corona-Regeln gelten? Und wie sieht das Programm aus? Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zum Augsburger Weihnachtsmarkt.

Öffnungszeiten beim Christkindlesmarkt 2021 in Augsburg

Der Start ist für den 22. November 2021 geplant. Am Tag der Eröffnung hat der Christkindlesmarkt in Augsburg von 18 bis 22 Uhr geöffnet. An allen anderen Tagen kann der Weihnachtsmarkt ab 10 Uhr besucht werden. An Heiligabend hat er zum letzten Mal geöffnet.

Diese Öffnungszeiten gibt die Stadt Augsburg für den Christkindlesmarkt 2021 an:

Sonntag bis Donnerstag: 10 bis 20 Uhr

Freitag bis Samstag: 10 bis 21.30 Uhr

24. Dezember 2021: 10 bis 14 Uhr

Corona-Regeln auf dem Christkindlesmarkt in Augsburg

Die Staatsregierung hat im Oktober mit einem Rahmenkonzept Corona-Regeln für die Weihnachtsmärkte in Bayern vorgegeben. Das Konzept sieht nur wenige Einschränkungen vor: Draußen gilt weder eine Maskenpflicht, noch müssen die 3G-Regeln beachtet werden. Lediglich in Innenbereichen dürften nur Geimpfte, Genesene und Getestete mit medizinischen Masken Zutritt bekommen. Essen und Getränke dürfen auf dem Weihnachtsmarkt wie gewohnt verkauft und von den Besuchern vor Ort verzehrt werden.

Die Staatregierung schreibt den Veranstaltern bei den Corona-Maßnahmen aber vor, dass sie größere Menschenansammlungen verhindern sollen. Wo immer es möglich ist, müsse ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. In Augsburg soll das Geschehen auf dem Christkindlesmarkt 2021 dadurch entzerrt werden, dass ein Teil der Glühwein-Stände nicht auf dem Rathausplatz steht, sondern auf anderen Plätzen.

Christkindlesmarkt in Augsburg: Programm 2021 ohne Engelesspiel

Durch die Corona-Regeln kann 2021 das beliebte Augsburger Engelesspiel nicht stattfinden. Zum Programm beim Augsburger Christkindlesmarkt gehören aber Auftritte der Augsburger Domsingknaben. Diese singen am 4. Dezember ab 15 Uhr sowie am 5. Dezember ab 11 und ab 15 Uhr im Goldenen Saal im Rathaus.

Neben dem großen Weihnachtsbaum wird die Krippe der Altaugsburggesellschaft ausgestellt. Die großen Holzfiguren wurden in Oberammergau geschnitzt. Daneben befindet sich das Himmlisches Postamt. Die hier abgeschickte Post bekommt einen Poststempel des österreichischen Ortes "Christkindl".

Glühwein auf dem Augsburger Christkindlesmarkt 2021

Der Verkauf von Glühwein und anderem Alkohol ist auf dem Weihnachtsmarkt in Augsburg erlaubt. 2021 werden auf dem Rathausplatz allerdings nur vier Glühweinstände stehen. Das Los hat entschieden, welche das sind: die Almhütte, die Engelespyramide sowie die Glühweinstände von Bruno Noli und der Familie Ebert-Miller. Insgesamt dürfen nur 500 Menschen gleichzeitig unter dem großen Christbaum Glühwein trinken.

Die anderen Glühweinstände müssen auf andere Bereiche der Stadt ausweichen. Sie stehen unter anderem am Merkurbrunnen, auf dem Elias-Holl-Platz, am Königsplatz oder im Bereich der Annastraße.

Anfahrt und Parken beim Weihnachtsmarkt in Augsburg

Die Stadt empfhielt Besuchern, die Park&Ride-Plätze zu nutzen, wenn sie mit dem Auto anreisen. Erfahrungsgemäß sei es nämlich schwierig, in der Adventszeit freie Plätze in den Parkhäusern in der Innenstadt zu finden.

In der Zeit des Christkindlesmarkts in Augsburg kann kostenpflichtig auf dem Plärrergelände geparkt werden. Die Gebühren liegen unter der Woche bei 2 Euro und am Wochenende bei 2,50 Euro. Mit der Tram-Linie 4 geht es vom Plärrer in die Innenstadt.

Das sind weitere Park&Ride-Plätze und die öffentlichen Verkehrsmittel, die dort fahren:

P+R-Platz Augsburg-West: Tram-Linie 2

P+R-Platz Augsburg-Nord : Tram-Linie 4 bis Wertachbrücke, von dort Tram-Linie 2

: Tram-Linie 4 bis Wertachbrücke, von dort Tram-Linie 2 P+R-Platz Friedberg-West: Tram-Linie 6

P+R-Platz Spickelbad: Bus-Linie 36

P+R Inninger Straße: Tram-Linie 3

Die Stadt Augsburg hat angekündigt, dass der AVG-Gepäckbus beim Merkurbrunnen vor dem Capitol stehen wird. Dort gibt es Infos zu den öffentlichen Verkehrsmitteln, vor allem können die Besucher aber auch kostenlos ihre Taschen aufbewahren lassen. (sge)