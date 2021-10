Augsburg

vor 31 Min.

Nun entscheidet das Los, wer auf dem Rathausplatz Glühwein verkaufen darf

Plus Beim Augsburger Christkindlesmarkt wird es weniger Glühweinstände auf dem Rathausplatz geben als sonst. Nun soll ausgelost werden, wer die besten Plätze bekommt. Das sorgt für Wirbel.

Von Jörg Heinzle

Es muss alles passen bei dem Termin im Augsburger Marktamt. Sogar ein Notar soll dabei sein und darüber wachen, dass alles korrekt abläuft. Schließlich geht es für die Beteiligten um viel Geld. An diesem Dienstagvormittag sollen die Standplätze verteilt werden, an denen auf dem Augsburger Christkindlesmarkt Glühwein verkauft werden darf. Die Corona-Pandemie sorgt dafür, dass der Markt nicht wie früher aussehen wird. Auf dem Rathausplatz - dem zentralen Ort des Weihnachtstrubels in der Innenstadt - werden deutlich weniger Glühweinstände Platz haben als sonst. Die Standplätze hier sind aber besonders lukrativ. Damit es gerecht zugeht, soll nun das Los darüber entscheiden, wer hier im Advent seinen Stand aufbauen darf. Wer leer ausgeht, muss sich mit anderen Plätzen in der Stadt zufrieden geben. Die Anspannung unter den Standbetreibern ist groß.

