Christkindlesmarkt

14:11 Uhr

Der Christbaum auf dem Augsburger Rathausplatz wird aufgestellt

In diesem Jahr ziert eine Haunstetter Weißtanne den Rathausplatz. Der Christkindlesmarkt startet am Montag, 22. November, um 10 Uhr. Ende ist an Heiligabend.

