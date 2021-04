Clan-Kriminalität: Frau aus Bobingen kassiert für eine Betrügerbande ab

Plus Betrüger ergaunern mit der Masche des "falschen Polizisten" jährlich Millionenbeträge. Ein Prozess in Augsburg zeigt, wie die Banden arbeiten und wie eine Bobingerin Teil davon wurde.

Im Februar 2019 macht die junge Türkin mit Freundinnen einen viertägigen Skiurlaub in ihrer Heimat. Mehr kann sich die bald 30-Jährige, die in Bobingen in einem Supermarkt arbeitet und noch bei ihren Eltern wohnt, nicht leisten. "Abends haben wir in der Disco getanzt, getrunken und Spaß gehabt", erzählt die zierliche Angeklagte zwei Jahre später dem Gericht. Die Frauen fallen auf, werden von Männern eingeladen. "Einige sprachen erstaunlich gut Deutsch. Und sie haben extrem angegeben." Die Türken prahlen mit ihrem Reichtum, fahren angeblich einen Porsche oder Lamborghini. Ihnen scheinen Immobilien und Hotels zu gehören – nichts davon ist falsch, wird sich später herausstellen.

Prozess in Augsburg: Liebhaber richtete ihr ein Kosmetikstudio ein

Einer der Männer ist Faris D. Zwei Monate später reist die Kassiererin erneut in die Türkei. Sie hat sich in den Mann verknallt. Er verwöhnt sie. In Izmir richtet der Liebhaber ihr ein Kosmetikstudio ein, ihr Bruder bekommt von ihm Geld geliehen, um private Schulden zurückzuzahlen. Die Methode des Umgarnens, Anfütterns und Abhängigmachens funktioniert. Zwei Monate später arbeitet Aische, wie jetzt ihr Tarnname lautet, für die Bande. Ihre Mitglieder gehören zum Saado-Clan, einer türkisch-libanesischen Großfamilie, die im türkischen Badeort Izmir ein Callcenter betreibt. Von hier aus werden die Betrügereien geschickt eingefädelt. Die Täter geben sich am Telefon als Polizisten aus. Sie warnen vor einer Einbrecherbande, die noch nicht gefasst sei, bieten an, Geld und Wertsachen, ob zu Hause oder bei der Bank, besser der Polizei zu übergeben.

So erkennt man, dass Anrufer keine echten Polizisten sind 1 / 5 Zurück Vorwärts Die Polizei fordert niemals Bargeld oder Wertsachen, um zu ermitteln.

Die Polizei ruft nicht unter der Notrufnummer 119 bei Ihnen an und bittet Sie nicht, Ihr Erspartes von der Bank oder Sparkasse zu holen.

Zeigen Sie niemandem Ihre Wertsachen und geben Sie auch telefonisch keine Auskunft über Ihr Vermögen, zu persönlichen Daten oder zu Ihren Wohnverhältnissen.

Übergeben Sie an Unbekannte kein Bargeld oder Wertgegenstände - weder an der Haustür noch woanders.

Haben Sie den Eindruck, Sie werden in betrügerischer Absicht von Leuten angerufen, die sich als Polizisten oder andere Amtspersonen vorstellen, beenden Sie das Gespräch. Wählen Sie neu den Polizeinotruf unter 110. (peri)

"Du machst für mich Geldabholungen", soll Faris die junge Frau aus Bobingen angewiesen haben. Zutreffender ist, sie wird Anlaufstelle für die Geldkuriere, die bei den getäuschten Opfern die Beute abholen und bei ihr abliefern. In den folgenden Monaten werden ihr Geldbeträge von 17.000 aber auch mehr als 200.000 Euro übergeben. Die Abläufe ähneln sich, erinnern an Agentenfilme. Aische wird telefonisch angewiesen, nach Augsburg-Göggingen zu fahren. In der Fabrikstraße stellt sie sich zur verabredeten Zeit vor Hausnummer 5 an den Straßenrand. Ein Auto hält, der Fahrer reicht ihr wortlos einen Beutel durch das geöffnete Seitenfenster. Mal ist nur Geld drin, gelegentlich enthält er auch Schmuck und Goldbarren. Das Gold fährt Aische zu einem Juwelier nach Wuppertal, der für die Bande arbeitet.

Die Kripo ist der Frau aus Bobingen schon auf den Fersen

Am 11. Januar 2020 hat die Türkin einen Flug nach Izmir gebucht. Was sie nicht ahnt, die Kripo ist ihr bereits auf den Fersen. An ihrem Auto klebt ein GPS-Sender, Fahnder belauschen ihre Telefonate. Frühmorgens wird sie am Münchner Flughafen von der Polizei festgenommen. Sie hat 12.000 Euro Bargeld bei sich und, im BH versteckt, einen Goldbarren von 100 Gramm.

So schützen Sie sich vor Betrugsmaschen 1 / 5 Zurück Vorwärts Sie sollten sich immer vergewissern, mit wem Sie es tatsächlich zu tun haben: ob an der Haustüre, am Telefon oder im Internet.

Betroffene sollten bei einem Anruf sofort den Kontakt abbrechen. Auf Geldforderungen, rät die Polizei, sollen Sie nicht eingehen.

Wer den Verdacht hat, einen Kontakt zu einem Betrüger gehabt zu haben, sollte umgehend die Polizei kontaktieren.

Hauseingänge bei Mehrfamilienhäusern sollten nach Angaben der Beamten tagsüber geschlossen sein. Bevor Sie die Türe öffnen, so die Polizei, sollten Sie überprüfen, wer ins Haus will.

Auf Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrundstück rät die Polizei bewusst zu achten.

Noch am selben Tag packt die Frau aus. In einer mehrstündigen Vernehmung gesteht sie, mehr als eine halbe Million Euro an Geld und Gold eingenommen und in die Türkei weitergeleitet zu haben. Und sie kooperiert mit der Polizei, liefert Namen von Bandenmitgliedern, macht Angaben zu noch unbekannten Straftaten. Ihre Anwälte Wilhelm Seitz und Martina Sulzberger forderten im Prozess, ihre Mandantin sei deshalb milder zu bestrafen.

Urteil am Augsburger Landgericht: Frau muss fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis

Die heute 32 Jahre alte Türkin aus Bobingen muss für fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis. Das Gericht blieb damit zwei Jahre unter dem Strafantrag der Staatsanwältin. Die 9. Strafkammer am Landgericht verurteilte sie wegen neun Beihilfetaten zum bandenmäßigen Betrug. Die Angeklagte sei, wie der Vorsitzende Richter Wolfgang Natale betonte, "in einer hochkriminellen Organisation ein wichtiges Zwischenglied gewesen". Natale sprach im Urteil auch das Leid der Geschädigten an, die in Augsburg, dem Umland und in Baden-Württemberg wohnen. Viele haben ihre komplette Altersvorsorge verloren. Hinzu kommt das Gefühl von Scham und Angst, niemandem mehr trauen zu können.

Elf Monate nach Festnahme ihrer Geldbotin am Münchner Flughafen ließ die türkische Polizei das Callcenter in Izmir auffliegen. Faris D., seine beiden Brüder und weitere Mitglieder der Bande sitzen seither in Untersuchungshaft. Festgenommen wurde in Izmir auch der Bruder der verurteilten Türkin. Er soll mitgeholfen haben, deutsche Rentner hereinzulegen. Der Wert der in der Türkei beschlagnahmten Luxusautos und Immobilien wird auf mehr als 100 Millionen Euro geschätzt.

