vor 26 Min.

Corona-Ausbruch im Seniorenheim: Nun auch 14 Bewohner infiziert

Plus Nachdem eine Mitarbeiterin eines Seniorenheims in Augsburg ihre Corona-Erkrankung gemeldet hat, wurden Bewohner getestet. Am Wochenende kamen die Ergebnisse.

Von Ina Marks

Im Seniorenzentrum Abraham im Augsburger Stadtteil Inningen sind 14 Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Sie zählen zu insgesamt 48 Senioren, die in einem Wohnbereich auf einer Etage der Einrichtung leben. Sie alle waren getestet worden, nachdem bei fünf Mitarbeitern ihres Bereichs Infektionen bestätigt wurden. Auslöser der Testungen war, wie bereits berichtet, eine Mitarbeiterin des Seniorenzentrums.

Sie hatte ihren Arbeitgeber informiert, an Corona erkrankt zu sein. Die ersten Tests ergaben, dass vier Kollegen auch infiziert sind. Seit Samstag steht fest: 14 Senioren sind ebenfalls positiv. Wie bei den Mitarbeitern auch, seien die betroffenen Bewohner bislang symptomfrei, berichtet Bernhard Rössler, Pressesprecher des Heimträgers Vitalis am Sonntag auf Nachfrage unserer Redaktion. Natürlich würden die Erkrankten von Ärzten betreut. "Bei unseren Bewohnern handelt sich um hochbetagte Menschen."

Trotz Corona-Fällen bewahrt man im Augsburger Seniorenheim Ruhe

Trotz des Corona-Ausbruchs bewahrt man im Inninger Seniorenzentrum Ruhe. "Unser Haus hat sich schon lange mit Plänen darauf vorbereitet, dass es zu Infektionen kommen kann", sagt Rössler. Das Qualitätsmanagement der Vitalis-Gruppe unterstütze die Einrichtung aktuell vor Ort. Die infizierten Mitarbeiter befänden sich in häuslicher Quarantäne, im Heim selbst ist der betroffene Wohnbereich isoliert. Alle Senioren auf der Etage müssten in ihren Zimmern bleiben - die an Covid-19 Erkrankten wie auch die gesunden Bewohner.

Um die betagten Menschen kümmern sich laut Rössler speziell darauf ausgebildete Mitarbeiter in Schutzkleidungen. Sie betreten und verlassen das Seniorenheim über einen gesonderten Ein- und Ausgang. Im gesamten Heim gilt seit dem Corona-Ausbruch Besuchsverbot. "Wir haben alle Angehörigen informiert, sie zeigen Verständnis für unsere Maßnahmen", sagt der Sprecher. Man stehe in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt und der Heimaufsicht. Das Haus Abraham verfügt über insgesamt 128 Plätze. Vitalis betreibt insgesamt elf Seniorenzentren in Deutschland, acht davon in Bayern. Auch am Augsburger Bezirkskrankenhaus hat es zuletzt Corona-Fälle gegeben.

Nach Auskunft eines Sprechers hatten sich Anfang Oktober drei Patienten und fünf Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Die Mitarbeiter wurden in häusliche Quarantäne geschickt, die Patienten von anderen isoliert. Da man im Haus selbst Corona-Tests durchführen könne und dürfe, seien bis jetzt rund 300 Personen auf das Virus getestet worden. "Daraus ergaben sich keine neuen Fälle", so der Sprecher. Man habe die Lage im Griff.

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber appelliert auf Facebook

Wie in anderen Städten steigen auch in Augsburg erneut die Zahlen der Infektionen. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) appellierte deshalb am Wochenende auf ihrer Facebook-Seite an die Bürger, weiterhin Abstand zu halten, die Alltagsmasken zu tragen und die Hygieneregeln zu beachten. Nach Angaben der Stadt liege Augsburg aktuell bei 29,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen. Man nähere sich dem Signalwert "35". Ab diesem Wert muss eine Stadt weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus prüfen.

Nach dem am vergangenen Freitag zuletzt aktuell gemeldeten Stand wurden in Augsburg bislang 1166 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Davon galten am Freitag nach Informationen der Stadt 113 als aktuell erkrankt, 1037 als wieder genesen. Es gibt keine weiteren Todesfälle. Ende Juli war der Letzte im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet worden, insgesamt starben im Stadtgebiet damit 16 Menschen mit Corona.

Wenn am Montag die nächsten offiziellen Infektionszahlen bekannt gegeben werden, dürften sie allein durch die Fälle im Seniorenheim weiter gestiegen sein.

Alle Neuigkeiten zum Coronavirus in Augsburg lesen Sie in unserem News-Blog.

Lesen Sie auch:

Themen folgen