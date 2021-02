Corona-Beirat: Die Beteiligung der Bürger hat ihre Grenzen

Plus Das Beispiel der Stadt Augsburg zeigt, wo die Idee der Bürgerbeteiligung gerade in Corona-Zeiten an ihre Grenzen stößt.

Angesichts der Tragweite der Corona-Maßnahmen ist Bürgerbeteiligung in der Pandemie so wichtig wie bei kaum einem anderen Thema – und gleichzeitig ist sie so schwierig wie bei kaum einem anderen Thema. Denn die epidemiologischen Fragestellungen, die in einer Pandemie der Ausgangspunkt aller Erwägungen sein sollten, sind so komplex, dass auch Fachleute unterschiedlicher Meinung sind. Wie sollen Bürger fundiert entscheiden, wenn sich alle paar Wochen neue Erkenntnisse ergeben? Und abgesehen davon: Wer sind die Bürger? Die Klüfte in der Gesellschaft sind ja unübersehbar.

Bürgerbeteiligung hat von jeher zwei Funktionen. Die Politik will zuhören, was die Bürger sagen. Und sie will dies deutlich demonstrieren und sich so mehr Legitimation für ihr Handeln holen. Das kann ihr den Vorwurf einbringen, Alibi-Beteiligungen durchzuführen, bei denen das Ergebnis schon vorher feststeht.

Nicht zu viele Erwartungen an Corona-Beiräte haben

Speziell beim Thema Corona ist es darum nötig, ganz ehrlich zu sagen, was an Beteiligung möglich ist und was nicht. Ansonsten sind Enttäuschungen programmiert. Die Stadt Augsburg hat auch von Anfang an klargestellt, dass es in ihrem Beirat nur um Themen gehen kann, die von der Stadt selbst zu entscheiden sind. Das sind in der Corona-Pandemie nicht allzu viele.

Vor allem sind solche Beiräte wohl als Gesprächsangebote von Regierungen an die Bürger zu sehen, um Rückmeldungen aus dem Alltag zu bekommen. Mehr Erwartungen kann man nicht an sie haben.

