Corona: Chris Kolonko bangt um seinen Spiegelpalast

Die aktuelle Show des Entertainers Chris Kolonko wird verschoben. Wie es im Winter im Spiegelzelt aussieht, ist noch offen.

Travestiekünstler Chris Kolonko verschiebt den Start seiner neuen Show „So wie jetzt“ im Augsburger Parktheater. Premiere wäre am Mittwoch, 18. März, gewesen. Vorstellungen waren bis 29. März geplant. Zum Schutz aller Zuschauer, involvierten Künstler und Mitarbeiter werde die Show in den Juni verschoben, teilte Kolonko mit. Als neue Termine werden der 17., 18., 20. und 21. Juni, sowie der 24., 25., 26. und 28. Juni angegeben.

Wie Kolonko mitteilt, können Besucher ihre aktuellen Tickets zurückgeben. „Wir hoffen, dass viele Leute umbuchen.“ Offen sei derzeit, wie es mit der nächsten Dinnershow im Spiegelpalast zum Jahresende am Plärrer weitergeht. Die Show sei bereits fertig und die Künstler gebucht, so der Entertainer. Nun müsse die weitere Entwicklung in Zusammenhang mit dem Virus abgewartet werden. (eva)

