vor 34 Min.

Corona-Demo: Polizei warnt vor Verkehrsbehinderungen

Ein Autokorso von Gegnern der Corona-Maßnahmen führt am Sonntagnachmittag durch Augsburg. Die Polizei macht auf mögliche Verkehrsbehinderungen aufmerksam.

"Gegen die Einschränkung des Grundgesetzes" - nach diesem Motto findet am heutigen Sonntag in Augsburg ein Autokorso statt. 40 Fahrzeuge sind dafür laut Polizei angekündigt. Der Rundkurs beginnt gegen 15 Uhr am Park & Ride Parkplatz in der Ulmer Landstraße (Augsburg West P&R).

Die geplante Strecke: Start P&R Augsburg West, Ulmer Landstraße, Ulmer Straße, Wertachstraße, Liebigstraße, Thommstraße, Georg-Haindl-Straße, Müllerstraße, Unterer Graben, Leonhardsberg, Karlstraße, Grottenau, Kennedyplatz, Volkhartstraße, Gesundbrunnenstraße, Langenmantelstraße, Badstraße, Holzbachstraße, Bürgermeister-Ackermann-Straße, B300, Ulmer Landstraße, Ende P&R Augsburg West.

Die Einsatzkräfte der Polizei werden die Versammlung begleiten und dabei relevante Straßen/Kreuzungen – wenn notwendig - vorübergehend sperren. Das Ende des Autokorsos ist spätestens um 17 Uhr geplant, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. (ina)

Themen folgen