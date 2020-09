13:02 Uhr

Corona-Fälle in zwei Augsburger Schulen und in einer Kita

Kurz nach Schuljahresbeginn gibt es in zwei Augsburger Schulen und in einer Kita Corona-Fälle.

Zwei Schulklassen und eine Kita-Gruppe sind in Augsburg wegen Corona in Quarantäne. Kinder wurden positiv auf das Virus getestet.

In zwei Augsburger Schulen sind Kinder positiv auf das Coronavirus getestet worden. Betroffen sind eine 7. Klasse der Bärenkeller-Mittelschule sowie eine 9. Klasse der Bischof-Ulrich-Realschule in Kriegshaber. In beiden Fällen hat das städtische Gesundheitsamt eine Quarantäne verhängt.

Wie bekannt wurde, musste auch eine Gruppe einer Augsburger Kindertagesstätte aufgrund eines Corona-Falls geschlossen werden. Aufgrund des Datenschutzes könne die Stadt Augsburg keine Angaben machen, welche Einrichtung betroffen ist. Es handle sich demnach jedoch nicht um eine städtische Kita.

Erst am vergangenen Dienst starteten die Schulen in das neue Unterrichtsjahr. Mit zahlreichen Sicherheitsmaßnahmen wollen die Verantwortlichen einen großen Corona-Ausbruch in den Einrichtungen verhindern. (AZ)

