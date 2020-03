16.03.2020

Corona: Gribl appelliert an die Bürger

Inzwischen ist ein elfter Fall in der Stadt bestätigt

Oberbürgermeister Kurt Gribl wandte sich am Samstag mit einer Videobotschaft an die Augsburger. Er lobte dabei das „hohe Maß an Unaufgeregtheit“, mit der die Bürger das Thema Corona bislang gemanagt hätten. Gribl bat die Bürger darum, nun „die ein oder andere Einschränkung“ hinzunehmen sowie im privaten Umfeld genau zu prüfen, welche Treffen und Veranstaltungsbesuche nötig seien und welche nicht. Die Stadtgesellschaft müsse in diesen Zeiten alles daran setzen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. „Wenn wir Augsburger zusammenhalten, können wir viel miteinander schaffen“, schloss Gribl seinen Appell.

Wie berichtet, ist das öffentliche Leben seit Freitag auch in Augsburg so gut wie zum Stillstand gekommen. Kindertagesstätten und Schulen bleiben bis nach den Osterferien geschlossen, das Staatstheater hat alle Aufführungen abgesagt, Staats- und Stadtbücherei sowie viele andere öffentliche Einrichtungen bleiben zu. Laut AZ-Informationen werden ab Dienstag wohl auch die Städtischen Kunstsammlungen für den Publikumsverkehr schließen. Kulturreferent Thomas Weitzel will die Lage am Montag beurteilen und dann eine Entscheidung treffen.

Die meisten Augsburger Klubs zogen ebenfalls Konsequenzen – sie bleiben vorerst geschlossen. Um das Nachtleben trotzdem zu bereichern, gibt es unter dem Motto „Licht ins Dunkel“ ab sofort immer wieder Livestreams: An ausgewählten Tagen werden laut Klub- und Kulturkommission künftig einer oder mehrere DJs Live-Streams über Facebook übertragen. „So kann man trotzdem von daheim aus die Musik seines Künstlers anhören“, sagt Sebastian Karner von der Kantine, die am Samstag den Anfang machte.

Das Ausflugslokal Kulperhütte an der Wertach zog am Sonntag trotz, oder gerade wegen des schönen Wetters Konsequenzen: „Aus aktuellem Anlass und der hohen Anzahl zu erwartender Gäste haben wir beschlossen, nicht zu öffnen“, wies ein Schild am Sonntag Ausflügler auf die Entscheidung hin. Vereinzelt regte sich am Wochenende in den sozialen Netzwerken allerdings Unmut seitens der Gastronomen: Man finde es schade, dass die Wirte selbst abwägen und entscheiden müssen, ob sie ihre Lokale weiterhin öffnen wollen. Man habe sich hier eine Hilfestellung seitens der Stadt oder gar der Landesregierung gewünscht.

In Augsburg gibt es inzwischen elf bestätigte Coronafälle. Am Wochenende wurde ein weiterer Erwachsener positiv getestet, laut Stadt wird er zu Hause behandelt, er befindet sich in Quarantäne. In welchem Zusammenhang dieser Patient mit den anderen Coronafällen aus Augsburg steht, gibt die Stadt nicht bekannt. (nip)

