Corona: Hochschule Augsburg löst Semester-Problem besser als München

Warum im Gegensatz zu München die Studenten in Augsburg nicht auf die Barrikaden gehen. Ein Kommentar.

In München schockte die Hochschule für angewandte Wissenschaften ihre Studenten in der Corona-Krise. Diese befürchten, durch neue Regelungen fürs Sommersemester an ihre Belastungsgrenzen zu kommen, und starteten eine Petition. Die Hochschule Augsburg macht es besser.

Studenten durften mitreden

Zwar verging seit der Entscheidung des Wissenschaftsministeriums, die Vorlesungen fünf Wochen später als geplant zu starten, rund eine Woche. So lange benötigte die Hochschule Augsburg, um eine Lösung zu finden, wie unter erschwerten Bedingungen ein geregelter Studienbetrieb für 6700 Studierende ablaufen soll. Diese Zeit wurde aber gut genutzt. Lehrpersonal und Studierende wurden eng eingebunden, um einen Kompromiss zu finden. Er wird nach aktuellem Stand von allen mitgetragen.

Es bleibt ein Stück Ungewissheit

Mit dem umgekrempelten Sommersemester mutet auch die Hochschule Augsburg Studierenden manches zu. Extrem lange Studientage und Samstagsvorlesungen wie in München werden aber vermieden. Entscheidend wird für Studenten an Ende sein, dass ihre eng getaktete Lebensplanung mit Auslandssemestern oder Masterstudium nicht aus dem Ruder läuft. Das wird nicht nur von der Hochschule abhängen, sondern auch davon, wie die Corona-Pandemie weiter verläuft.

