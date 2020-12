08:00 Uhr

Corona-Impfung: Augsburgs Senioren bekommen Post von der Stadt

In Augsburg beginnen bald die Corona-Impfungen. Priorität haben Menschen ab 80 Jahren sowie Heimbewohner und Pflegekräfte. Wie erfahren sie davon?

Senioren ab 80 Jahren werden in absehbarer Zeit Post von der Stadt bekommen und darauf hingewiesen, dass sie sich gegen Corona impfen lassen können. Man werde dafür die Daten aus dem Einwohnermelderegister nutzen, so die Stadt. Wer Interesse an einer Impfung hat, kann dann einen Termin für das Impfzentrum auf dem früheren Fujitsu-Areal ausmachen. Priorität haben bei der Impfung neben den Bürgern ab 80 Jahren die Bewohner von Pflegeheimen oder von Einrichtungen für Menschen mit Behinderung (unabhängig vom Alter). Auch das dortige Pflegepersonal und Teile des Personals in Krankenhäusern haben Vorrang. Bis der Betrieb im Impfzentrum aufgenommen wird, dauert es wohl noch etwas, weil zunächst mobile Impfteams in Einrichtungen wie Heimen zugange sein werden.

Corona: Senioren in Augsburg erhalten Impf-Brief

Der Freistaat hat den Sonntag, 27. Dezember, als Starttermin für die Impfungen bestimmt. Allerdings ist in Augsburg noch nicht ganz sicher, ob schon am Sonntag oder nicht erst am Montag mit den Impfungen begonnen wird. Geplant sei der 27. Dezember, sofern der Impfstoff rechtzeitig vor Ort verfügbar sei, heißt es bei der Stadt. (skro)

