Corona-Inzidenz bei 90: Kinos und Theater bleiben in Augsburg geschlossen

Angesichts eines Anstiegs der Corona-Inzidenz auf 90 sind weitere Lockerungen aktuell in der Stadt Augsburg nicht absehbar.

Von Stefan Krog

In Augsburg wird es ab Montag keine weiteren Lockerungen im Bereich Kultur (Kinos, Theater) geben. Zwar liegt der Inzidenzwert aktuell noch bei unter 100 und wird es vermutlich auch noch am Montag sein, allerdings sei man von einer „stabilen Lage“ weit entfernt, so Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) am Donnerstag. Diese ist laut Verordnung des Freistaats neben der Inzidenz von unter 100 eine der beiden Voraussetzungen für weitere Lockerungen.

Der Inzidenzwert lag am Donnerstag laut städtischer Berechnung um die 90. Er steigt seit Tagen kontinuierlich an. Daten des Robert-Koch-Instituts, die eigentlich maßgeblich sind und einige Indexpunkte unter dem städtischen Wert liegen dürften, wurden am Donnerstag bis zum Mittag nicht gemeldet. Das Gesundheitsamt geht in einer Berechnung davon aus, dass die 100 kommende Woche erreicht werde. Dann würden wieder Beschränkungen bei Kontakten, Geschäften und Schulen kommen.

