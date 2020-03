vor 18 Min.

Corona: Könnte die Messe zum Not-Krankenhaus werden?

Berlin und der Landkreis Neu-Ulm planen bereits Notfall-Krankenhäuser für Corona-Patienten. Wäre die Augsburger Messe dafür auch ein geeigneter Ort?

Von Michael Hörmann

In Berlin soll auf dem Messegelände ein Corona-Krankenhaus entstehen. Eine Messehalle wird dazu umfunktioniert. So lautet der Plan. Bis zu 1000 Betten könnten eingerichtet werden. Ein zeitlicher Vorlauf von mindestens drei Wochen ist nötig, um die Voraussetzungen für einen Krankenhausbetrieb zu schaffen. Im Landkreis Neu-Ulm wird das Claretiner-Kolleg in Weißenhorn in der Coronakrise zum ersten Hilfs-Krankenhaus in der Region.

Da es sich um ein großes Gebäude handelt, das sich zudem in direkter Nachbarschaft zum Stiftungskrankenhaus befindet, sei es für die Aufgabe gut geeignet, sagt der Neu-Ulmer Landrat Thorsten Freudenberger.

Das Messegelände steht derzeit leer

In Augsburg sind solche Vollzugsmeldungen noch nicht da. Dass es aber auch hier vor Ort Überlegungen geben dürfte, welche Gebäude womöglich kurzfristig für einen Krankenhausbetrieb umgerüstet werden könnten, ist wohl nicht von der Hand zu weisen. Das große Messegelände steht jedenfalls derzeit leer. Wegen der Corona-Krise sind sämtliche Veranstaltungen, Ausstellungen und Konzerte bis auf Weiteres abgesagt. Wäre die Augsburger Messe somit ein potenzieller Standort für eine medizinische Betreuung von Patienten?

Bei der Stadt Augsburg heißt es dazu auf Anfrage unserer Redaktion: „Dies ist die Aufgabe der staatlichen Behörden, aktuell ist dazu noch nichts bekannt“. Der Sprecher der Stadt schließt jedenfalls nicht aus, dass die Messe eine Option sein könnte: „Je nach Anforderungen und Bedarf könnten die Räumlichkeiten für diese Nutzung unserer ,laienhaften‘ Einschätzung nach tauglich sein. Zuständigkeit und Einschätzung hierfür lägen bei den staatlichen Behörden.“

